Ospedale, il plauso del Pd

A partire da ieri il reparto di ‘Medicina Amandola’, trasferito al Murri di Fermo a seguito del sisma del 2016, è tornato operativo nel nuovo ospedale di Amandola. Il Pd di Amandola salutano con piacere questo risultato. "Come annunciato dall’Ast di Fermo, il reparto di ‘Medicina Amandola’ – commenta in una nota il gruppo del Pd di Amadola - torna definitivamente in Amandola. Torna nel nuovo ospedale dei Sibillini. Noi ci abbiamo creduto sin dall’inizio, quando c’era da decidere tra un nuovo ospedale o il ripristino del vecchio ‘Vittorio Emanuele II’. Al tempo abbiamo optato per il nuovo ospedale e i fatti, crediamo hanno dato ragione agli amandolesi. Il nostro ringraziamento va all’Amministrazione dell’allora sindaco Adolfo Marinangeli e del vice Giuseppe Pochini, all’allora l’assessore regionale Fabrizio Cesetti e al presidente della Regione Luca Ceriscioli".