Ospedale Murri di Fermo assume 12 dirigenti medici

Roberto Grinta annuncia: assumeremo 12 dirigenti medici

Fermo, 3 febbraio 2023 – Sarà commissario straordinario per l’area sanitaria territoriale di Fermo ancora per un mese Roberto Grinta, poi si vedrà. Nel frattempo prova a dare risposte rapide a problemi anche antichi del nostro servizio sanitario, anche con un continuo confronto con i sindacati. Nei giorni scorsi un nuovo incontro, come sottolinea Grinta: "Questa azienda ha intrapreso un percorso di crescita, come tutti i parametri evidenziano, dall’aumento della produttività a quello dei ricavi. È migliorata anche l’attrattività della sanità fermana, anche verso utenti da fuori Regione. Si stanno potenziando servizi, alcuni dei quali mancavano da anni. Un esempio è l’avvio dell’emodinamica ed a tal proposito, proprio oggi inizia la formazione del personale. Questa è un’opportunità preziosa, per un territorio che attendeva il servizio da anni, insieme alla possibilità di migliorare il know how dei nostri professionisti".

Il commissario ha spiegato che, a suo avviso e dati alla mano, è oggettivo il potenziamento degli operatori sociosanitari da un anno a questa parte in tutte le unità operative e il miglioramento nel rapporto tra numero di operatori e pazienti assistiti: "Ringrazio il direttore del Servizio professioni sanitarie Renato Rocchi, insieme al quale si sta portando avanti un modello dinamico di gestione, tendente ad ottimizzare l’utilizzo delle risorse ed a soddisfare le esigenze organizzative".

Al tavolo con i sindacati, la direzione ha riferito di aver richiesto 11 tecnici di laboratorio, 2 tecnici di radiologia, sono stati assunti 5 assistenti sociali, sono stati richiesti altri 10 Oss e 10 infermieri e si provvederà a breve ad attivare una procedura concorsuale per l’assunzione di nuovi assistenti amministrativi: "Inevitabilmente, un incremento del numero di dipendenti rimane collegato al vincolo del tetto di spesa previsto a livello nazionale ed in questo senso, la Regione sta lavorando ad un riequilibrio dei vincoli per superare alcune criticità rilevate a Fermo come nelle altre Aziende sanitarie territoriali".

Intanto anche tra i medici ci sono movimenti, nei giorni scorsi hanno annunciato di voler lasciare il lavoro al Murri cinque professionisti, un medico da medicina, uno da chirurgia, uno da ginecologia, psichiatria e riabilitazione terapia intensiva. Per il commissario Roberto Grinta si tratta di un turn over fisiologico, per i medici che se ne vanno altri ne arriveranno e si tratta di un percorso che è legato al cambiamento che sta interessando tutta la sanità regionale: "Abbiamo emanato un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di 12 dirigenti medici, a copertura del fabbisogno di personale di altrettante unità operative. Nel dettaglio, l’avviso andrà ad individuare un medico di radiodiagnostica, uno di anatomia patologia, uno di medicina trasfusionale, uno di chirurgia generale, uno di otorinolaringoiatria, uno di ginecologia e ostetricia, uno di psichiatria, uno di oncologia, uno di pediatria, uno di cardiologia, uno di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, uno di organizzazione dei servizi sanitari di base. La graduatoria che sarà formulata a seguito dell’avviso avrà durata biennale e potrà essere utilizzata per conferire eventuali altri incarichi, nella stessa qualifica e disciplina".