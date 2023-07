Ospedale Murri e medici promossi "Manca la vocazione all’emergenza I giovani scelgono altre specialità"

Un confronto sereno e cordiale, ad affrontare i temi che toccano la storia delle persone. Il direttivo dell’ordine dei medici della Provincia di Fermo ha incontrato il direttore generale dell’azienda sanitaria di Fermo, Gilberto Gentili, primo momento di confronto dal suo insediamento. La presidente dell’ordine, Anna Maria Calcagni, ha parlato di un incontro molto cordiale e costruttivo: "Il direttore Gentili si è complimentato per la preparazione dei medici del territorio, ha trovato ottime professionalità e quasi tutti i posti da primario coperti. Oggi ci si prepara al nuovo concorso per il primario del pronto soccorso, mentre la dottoressa Romana Attoresi, responsabile della riabilitazione, è andata in pensione solo il primo luglio scorso e dunque ci vorrà tempo per preparare il percorso di sostituzione. In generale, prosegue la presidente Calcagni, la conduzione ospedaliera risulta agevole e ben organizzata". L’ordine però ha voluto sottolineare alcune criticità che permangono e che i cittadini non mancano di sottolineare, a partire dalle procedure burocratiche complesse e ai percorsi complicati per i controlli successivi al ricovero che portano poi a ricorrere alla sanità privata: "Ci sono percorsi da semplificare e procedure da snellire – spiega – i medici sanno come fare e devono essere ascoltati, certe lungaggini non si giustificano più e un paziente in carico all’ospedale deve essere seguito per tutto il percorso. Bisogna andare incontro alle esigenze dei medici ospedalieri che conoscono i pazienti e non li fanno sentire abbandonati".

La pandemia ha creato stanchezza e sfiducia, tra le persone e tra i professionisti della sanità, l’ordine ha ribadito che tutti hanno bisogno di essere apprezzati e riconosciuti, di vedere la professionalità confermata anche da punto di vista economico, evitando sperequazioni nei confronti dei medici delle cooperative. Per il direttivo, il dottor Franco Rossi ha spiegato che l’entroterra risultata penalizzato per quanto riguarda l’assistenza, le case della salute sono state distribuite in modo da favorire la zona costiera ed è invece l’entroterra che l’età media più alta: "Il dottor Gentili ha mostrato un grande spirito di collaborazione, con lui c’era anche Andrea Vesprini che è responsabile del rischio clinico, presto arriveranno i nuovi direttori sanitario e amministrativo e avremo tutto il quadro dei referenti con cui potremo confrontarci per il futuro".

Per quanto riguarda la carenza dei medici, soprattutto nei settori dell’emergenza e della pediatria, per l’ordine si tratta anche di un problema culturale: "Ieri ho iscritto nove nuovi medici, nessuno di loro ha espresso la volontà di specializzarsi nei settori in crisi, è di sicuro un problema di percezione di settori delicati ma importanti e assolutamente stimolanti dal punto di vista della professione del medico. C’è bisogno di forze giovani, di medici che sappiamo gestire i cambiamenti della professione alle prese con la tecnologia che facilita ma che ci rende anche sempre reperibili, oggi è il tempo del cambiamento che però fa ancora i conti con le ferite del Covid. Ho parlato con la dottoressa aggredita pochi giorni fa", conclude la presidente, "Abbiamo bisogno di lavorare con una sinergia sempre più forte con le forze di polizia, ricordando a tutti il ruolo fondamentale di questi medici che non vogliono essere chiamati eroi ma che di fatto lo sono".

Angelica Malvatani