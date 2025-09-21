All’ospedale Murri di Fermo nuove assunzioni, parte l’ambulatorio di ’Accessi Vascolari’

Fermo, 21 settembre 2025 – All’unità operativa di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Murri di Fermo parte l’ambulatorio di Accessi Vascolari. Un risultato, spiega il direttore del reparto, Daniele Elisei, possibile grazie al potenziamento in atto del personale medico in forze all’unità operativa. Il prossimo 23 settembre, infatti, si terrà un concorso per dirigente medico proprio dell’Anestesia-Rianimazione. “Grazie a queste assunzioni di anestesisti, oltre all’ambulatorio Accessi Vascolari, si potenzia l’attività del blocco operatorio incrementando il numero di sedute operatorie a 4 sedute al giorno, così da smaltire le liste d’attesa”, aggiunge Elisei. Intanto, l’ambulatorio per accessi vascolari sarà operativo dal primo ottobre, è un servizio specialistico che si occupa della gestione, appunto, degli accessi vascolari, ossia dei dispositivi che permettono di somministrare terapie endovenose e di effettuare prelievi ematici in maniera sicura e continuativa. L’ambulatorio ha sede al quarto piano dell’ospedale Murri. La responsabilità clinica del nuovo ambulatorio è in mano proprio al direttore Elisei mentre quella organizzativa, come concordato con il direttore delle Professioni sanitarie, Renato Rocchi, è stata affidata a Claudio Carosi, coordinatore del Blocco operatorio e della Centrale di Sterilizzazione.

“Si tratta di un progetto che arriva a compimento e che rappresenta un servizio indispensabile e trasversale per tutti i reparti dell’ospedale ma anche ai pazienti che necessitano di cure oncologiche e domiciliari” spiega il direttore Elisei che coglie l’occasione per fare il punto sul reparto, dal suo arrivo, il 1 settembre, ad oggi: “La mia unità operativa vanta un reparto di Terapia Intensiva di sei posti letto dove i pazienti ricevono le cure rianimatorie idonee al supporto dei parametri vitali con elevata professionalità medica-infermieristica e supporto di tecnologie strumentali di ultima generazione. Ho trovato un’equipe di colleghi anestesisti molto preparati e dalla grande capacità e predisposizione a lavorare insieme, condizione fondamentale per attuare tutte le grandi progettualità che mettiamo a disposizione di tutta la popolazione del Fermano. Prima fra tutte la chirurgia robotica, i primi interventi sono stati effettuati, con successo, il 15 e 16 settembre scorsi, che rappresenta una vera eccellenza e che, con il mio team, sosterrò e supporterò nella sua progressiva crescita e sviluppo. A breve inizierà anche tutta l’attività di aggiornamento professionale del personale del Dipartimento di Emergenza/Urgenza con sistemi di simulazione”. La Uoc Anestesia e Rianimazione garantisce la sicurezza dei pazienti durante tutte le procedure diagnostico-terapeutiche al di fuori delle sale operatorie come l’endoscopia digestiva, la radiologia e la cardiologia interventistiche, l’anestesista è presenta anche in ambito ostetrico.

“Sarà potenziata anche la Medicina del Dolore, conclude Elisei, per far fronte alla sempre crescente richiesta di trattamenti per lenire le sofferenze e i dolori cronici sia quelli di tipo artrosico-degenerativo sia quelli di natura oncologica”. Per l’ambulatorio di accessi vascolari, gli orari sono: Lunedi e venerdì dalle 8 alle 19,30 mentre martedì, mercoledì e giovedì dalle 14 alle 19,30. Tel: 0734.6253275 Mail: ambulatorioaccessivascolari.ast.fm@sanita.marche.it.