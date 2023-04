Ospedale nel mirino Anac "Costi lievitati, forti ritardi e varianti ingiustificate"

Considerevole lievitazione dei costi, tempi eccessivi per la procedura di gara, uso improprio delle varianti, inadeguato livello di progettazione, rifacimento del progetto camuffato da perizia di variante. Sono queste alcune delle contestazioni che l’Anac, Autorità nazionale anticorruzione ha sollevato alla Regione Marche per i lavori di progettazione e realizzazione del nuovo ospedale di Fermo. Un’opera da 50 milioni, lievitati a quasi 80 a seguito di varianti ingiustificate e frutto di una cattiva programmazione dei lavori. "Dall’approfondita istruttoria condotta – spiegano dall’Anac - scaturita a seguito di un esposto di un ex consigliere comunale, è emerso come l’intero progetto sconti un inadeguato livello di approfondimento, che non ha tenuto conto delle interferenze con le reti elettriche e telefoniche, come pure dei possibili ritrovamenti archeologici. Entrambi causa di blocco dei lavori, varianti sostitutive e costi aggiuntivi. L’opera, che doveva essere consegnata nel 2018, due anni dopo la firma del contratto con il Raggruppamento temporaneo di imprese vincitore della gara, è ancora incompiuta". Con una delibera discussa in Consiglio, l’Anac ha contestato inoltre alla Regione Marche l’eccessivo protrarsi della procedura di gara, ovvero la pubblicazione del bando nel 2012 e aggiudicazione della gara nel 2016. Tutto ciò avrebbe determinato la partenza di un’opera non più rispondente alle sopravvenute esigenze distributivo-funzionali. "E’ questo – aggiunge l’Anac - che sta alla base delle tre varianti: 2017, 2018 e 2020, che hanno comportato un incremento dei costi del contratto del 58,61%, determinando la necessità di rifinanziare l’opera con altri 30 milioni di denaro pubblico". Tra gli addebiti formulati anche "un reiterato uso improprio della perizia di variante", considerando che i lavori definiti "funzionali" della prima variante avrebbero dovuto essere previsti all’interno del progetto iniziale, mentre quelli della seconda variante hanno riguardato opportunità di carattere statico, e funzionale-distributivo. E’ soprattutto sulla terza variante, la più importante per consistenza, che l’Anac punta il dito, ritenendola di fatto "una rivisitazione del progetto a base di gara, introducendo importanti modifiche di tipo architettonico, strutturale, funzionale e impiantistico solo parzialmente riconducibili alla casistica indicata nella variante". In sostanza, secondo l’Anac, la Regione ha usato la terza variante per rifare il progetto dell’ospedale. Ora cosa succederà. La Regione risponderà agli addebiti, poi sarà l’Anac a decidere se segnalare all’autorità preposte eventuali illeciti penali o amministrativi.