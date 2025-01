Ospedale, quattro posti auto per utenti fragili

Possono sembrare poca cosa quei 4 posti auto davanti all’ingresso principale della Casa di Comunità, che da oggi dovranno essere lasciati liberi perché riservati a utenti fragili ma niente non è, tenuto conto della carenza di parcheggi, ulteriormente peggiorata da quando sono iniziati i lavori di adeguamento sismico dell’ex ospedale.

Il problema della sosta sia per gli utenti che si recano nei nove ambulatori di Elp Medica, sia per chi si reca alla Casa di Comunità per prelievi, radiografie, esami e visite varie, sia per chi lavora in quella struttura sanitaria, è diventato una seria emergenza da quando le impalcature hanno occupato aree che erano destinate alla sosta, creando una serie di difficoltà di parcheggio.

Già nei mesi scorsi, operatori, cittadini ma anche commercianti avevano segnalato con forza queste difficoltà (che peraltro sono destinate a durare ancora almeno un altro anno se non di più, finché non terminano i lavori) e l’Ast aveva assicurato che si stava interessando della questione avendo individuato un’area attigua alla struttura in cui poter realizzare un parcheggio e che (era lo scorso ottobre) era stato approvato il progetto esecutivo.

Nel frattempo, la situazione è rimasta tale e i disagi che determina questa situazione sono stati rappresentati anche al Comune e alla Polizia Locale, "disagi soprattutto per gli utenti più fragili che devono sottoporsi ad esami e cure presso gli ambulatori dell’ospedale cittadino cui si aggiungono le numerose richieste da parte del personale dell’ospedale tese a evidenziare la situazione di difficoltà patita dai soggetti più anziani e fragili nell’accedere alla struttura" si legge nell’ordinanza dove si stabilisce che la gestione commissariale del Comune ha valutato di individuare un’area di sosta riservata all’ospedale "da dedicare alla sosta dei mezzi a servizio dei soggetti più fragili ed anziani, nello specifico ultrasettantenni, che si recano presso la struttura".

A loro sono stati perciò riservati 4 posti (con divieto di sosta con rimozione forzata per i non autorizzati), cui possono accedere purché muniti di pass rilasciati alla struttura ospedaliera dalla Polizia Locale". In attesa di tempi migliori e dell’annunciato parcheggio dell’Ast, utenti e dipendenti dovranno continuare a parcheggiare in prossimità dell’ex ospedale, approfittando dei 15 minuti gratuiti (regolamentati con disco orario) per le soste brevi, o pagando la sosta.

Marisa Colibazzi