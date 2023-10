"Ospedale, servono spazi per i medici di base"

di Alessio Carassai

"I lavori di adeguamento antisismico e riqualificazione energetica in corso all’Ospedale di Montegiorgio non possono in alcun modo comportare un depotenziamento della struttura e creare disagi a pazienti, familiari, personale medico e più in generale alla comunità della media Valle del Tenna". Nella veste di consigliere regionale del Pd, Fabrizio Cesetti ha presentato ieri al presente della Regione Francesco Acquaroli, una interrogazione per chiedere spiegazioni sulla ventilata ipotesi di alcuni spostamenti di servizi che, sarebbero stati ipotizzati dal Direttore della Ast di Fermo Gilberto Gentili e dal Direttore della Uoc Alberto Franca per consentire i lavori di adeguamento antisismico e riqualificazione energetica della struttura. "Da tempo – spiega Cesetti – seguo la vicenda e più volte ho sollecitato la Giunta regionale a rispettare il crono programma dei lavori iniziati il 7 novembre 2022, ma soprattutto a garantire il mantenimento dei servizi essenziali durante la loro esecuzione. Sia il vicepresidente Filippo Saltamartini che l’assessore Francesco Baldelli, mi hanno sempre rassicurazioni. Proprio Baldelli a gennaio 2022, aveva dichiarato in aula che i lavori eseguiti a stralci avrebbero consentito la continuità dei servizi, salvo il momentaneo spostamento delle Cure intermedie presso il presidio di Montegranaro". Ma questa è solo la premessa. "A oggi – continua Cesetti – non risulta rispettato il termine dei 270 giorni per l’ultimazione dei lavori, mentre è stato ipotizzato il possibile trasferimento di tutte le attività socio-sanitari-assistenziali con l’allontanamento di servizi fondamentali per i cittadini di Montegiorgio e di tutta la media Valtenna. Nonostante le rassicurazioni ricevute, i direttori Gilberto Gentili e Alberto Franca, sono tornati a ipotizzare l’allontanamento dei servizi da Montegiorgio. In questo ginepraio, che confonde i cittadini e alimenta i loro giusti timori per i disagi che questa soluzione comporterebbe, non si capisce più chi è davvero al governo della sanità fermana e se la Giunta regionale sia in grado di far rispettare le proprie decisioni. Spero venga fatta chiarezza".