Ospedale, smantellata l’ultima gru

Smantellata l’ultima gru nel cantiere a Pian di Contro di Amandola, dove è stato realizzato il nuovo ospedale a servizio di tutti i Sibillini, si stanno predisponendo gli ultimi interventi e per il trasferimento degli arredi. Un percorso lungo iniziato dopo il sisma del 2016, che danneggio in maniera importante il vecchio ospedale Vittorio Emanuele II, e la decisione dell’allora della Regione Marche, guidata dal presidente Luca Ceriscioli, di realizzare una nuova struttura ospedaliera a servizio di tutta l’area montana con comprendesse i territori di Fermo, Ascoli Piceno e Macerata in località Pian di Contro di Amandola. A distanza di anni e grazie ad un investimento complessivo di circa 32 milioni di euro, la parte strutturale di quello che sarà il nuovo ospedale dei Sibillini è terminata. "Negli ultimi giorni sono state smantellate le gru – spiega il sindaco Adolfo Marinangeli – la parte strutturale è completata in tutte le sue parti: tutti gli impianti tecnologici come riscaldamento, corrente elettrica, acqua, ma anche gli impianto di servizio per ambulatori e camere tutto è stato ultimato, anche le finiture strutturali sono state completate. Infatti, gli ultimi piccoli interventi si stanno spostando all’esterno, si sta lavorando alla rotatoria per migliorare illuminazione e accesso alla strada che condurrà al nuovo ospedale. Possiamo dirlo questa volta ci siamo". C’è un mix di emozioni nelle ultime parole pronunciate dal sindaco, la difficoltà affrontate, i confronti politici, e la grande soddisfazione che questa grande opera, la più importante ed onerosa nel cantiere sismico delle Marche sia arrivata alla dirittura di arrivo. La struttura c’è, ora manca l’ultimo passo, trasferire al suo interno gli arredi e soprattutto il personale che garantirà i servizi che la popolazione montana attende da anni.

"Posso annunciare che alcuni giorni fa – continua Marinangeli – alcuni tecnici dell’Ats di Fermo, hanno effettuato un sopralluogo presso i locali del vecchio ospedale per visionare gli arredi e i il materiale che può essere subito trasferito. Sicuramente una bella notizia. Siamo felici e orgogliosi che questa struttura tanto attesa sia stata ultimata, l’ospedale avrà una funzione importantissima per tutto il territorio". Viste le premesse, c’è già chi ipotizzi che il nuovo ospedale dei Sibillini possa entrare in funzione già dalla prossima primavera. Idea che molti residenti si augurano vivamente.

Alessio Carassai