Ospita una latitante: patteggia nove mesi

Aveva dato ospitalità a una pericolosa latitante e, quando i carabinieri l’avevano scoperta, l’aveva aiutata nel suo tentativo di fuga facendola saltare dal terrazzo. Per questo motivo un 60enne di Fermo ha patteggiato una pena di nove mesi per favoreggiamento personale. I fatti risalgono al marzo 2022 quando i militari dell’Arma avevano fatto scattare il blitz a Lido Tre Archi con 15 uomini. Nel corso delle diverse perquisizioni eseguite nelle abitazioni di alcuni persone residenti nel quartiere, i militari avevano rintracciato una donna albanese di 50 anni, risultata destinataria di un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona. Subito condotta in caserma, era stata tratta in arresto e portata alla casa circondariale di Pesaro, per scontare la pena della reclusione di due anni. Nella circostanza, gli uomini dell’Arma avevano denunciato in stato di libertà, per favoreggiamento personale, il 60enne che l’aveva ospitata nella propria abitazione, risultato consapevole dell’esistenza del provvedimento restrittivo a carico della donna.