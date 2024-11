Ospite d’onore all’esposizione: c’è l’imprenditore Marzotto

Un visitatore d’eccezione,per la mostra fotografica ‘Il respiro della terra’, allestita alla Limonaia di Villa Baruchello: l’industriale Matteo Marzotto (capitato in zona perché, come noto ha affari anche nelle Marche, legati al polo industriale Minerva Hub, che riunisce le eccellenze della filiera del Made in Italy) si è aggirato con curiosità e interesse tra le sessanta foto in mostra, di Christian Tasso e Lorenzo Cicconi Massi, accompagnato dal sindaco Massimiliano Ciarpella, dall’assessore alla cultura, Elisa Torresi, dal consigliere comunale, Giorgio Marcotulli (principale promotore dell’iniziativa culturale) e dal consigliere regionale, Andrea Putzu.

"Un imprenditore e dirigente con visione, passione, competenza con cui si può parlare di tutto – ha commentato il sindaco – dall’economia alla moda, alla salute, al turismo, trovando spunti interessanti in ogni campo". Gli ha fatto eco la Torresi: "E’ stato un pomeriggio davvero interessante. L’auspicio è di rivederci presto a Porto Sant’Elpidio".

m.c.