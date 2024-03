Osservando i sistemi scolastici esteri vediamo quante e quali cose vorremmo modificare

Spesso ci viene chiesto se il modello scolastico attuale italiano soddisfi i nostri desideri. Non sempre. Ci è sufficiente osservare i sistemi scolastici esteri per prendere coscienza di quante e quali cose vorremmo modificare. Nel nostro paese si fornisce una preparazione generale in tutti gli ambiti, mentre a noi piacerebbe essere liberi di organizzare il nostro percorso formativo. Ammiriamo le scuole statunitensi e finlandesi, dove, tra una variegata molteplicità di corsi, è possibile sceglierne uno matematico o artistico. Ci piacerebbe che il materiale didattico sia gratuito e accessibile a tutti; vorremmo aule spaziose, stanze ricreative dai muri colorati, laboratori di scienze, banchi nuovi, sedie comode e cuscini variopinti, librerie e lampadari al posto di sterili neon. Walker, maestro americano trasferitosi in Finlandia, racconta una scuola dai tempi distesi: blocchi orari di 45 minuti di lezione, ciascuna seguita da 15 minuti di intervallo. L’Associazione Docenti Italiani approva tale metodo, chiamato apprendimento intervallato, basato sulle teorie del neuroscienziato Fields: dopo 20 minuti di lezione occorre un intervallo per attivare la memoria a lungo termine. In Finlandia il concetto di classe è superato da tempo e si lavora per gruppi di apprendimento, dove il focus è sullo studente e sulle relazioni: si dà più importanza alla responsabilità e alla fiducia che alle verifiche, gli insegnanti tendono ad evitare valutazioni negative. Insomma, un modello a cui forse ci stiamo avvicinando ma ancora distante dall’impostazione pedagogica attuale. Forse è il momento che anche il sistema d’istruzione italiano realizzi qualche modifica. Tutti dobbiamo contribuire a creare un modello scolastico che plasmi cittadini felici, realizzati e consapevoli, in grado di orientarsi nel mondo per migliorarlo.

Classe II C