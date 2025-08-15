Osservatorio Astronomico: è polemica

Tutti a preoccuparsi, improvvisamente, dell’Osservatorio Astronomico Elpidiense, in quel di Castellano da quando l’Associazione di quartiere che lo ha sempre gestito ha annunciato che la struttura resterà chiusa fino a data da destinarsi. Tradotto: prima di riaprirlo, vanno chiariti tanti aspetti anche formali, compresi quelli ancora in sospeso con l’amministrazione comunale riguardo la convenzione per la gestione della struttura. L’associazione di quartiere aveva partecipato al bando emesso dal Comune e aveva vinto, la convenzione era pronta e da due anni, manca solo la firma. Ciò nonostante, pur di non mandare all’aria un lavoro meritorio e appassionato di anni, la porta dell’Osservatorio tutti i lunedì è stata regolarmente aperta, con una media di 50 visitatori ogni sera, ancora di più in estate con i turisti. Sapere che l’Osservatorio era chiuso ha scatenato una ridda di polemiche, recriminazioni e su tutti il diktat: l’Osservatorio deve restare aperto.

Tranchant l’intervento del sindaco Gionata Calcinari: "La struttura al momento non è assegnata in gestione a nessuna associazione. Il Commissario aveva inteso sospendere la procedura di assegnazione avviata e non conclusa dall’allora giunta Pignotti. Pertanto l’Osservatorio resta fruibile e non vi è alcuna chiusura legata a decisioni di soggetti terzi non legittimati. Ovviamente, stiamo valutando anche la tipologia di gestione che intendiamo dare a una delle strutture più importanti che insistono sul territorio comunale". In attesa di sviluppi sulla sorte dell’Osservatorio su cui sono concentrati i discorsi di tanti paladini della valorizzazione e promozione del patrimonio cittadino, non c’è nessuno che spenda una parola per quei turisti, italiani e stranieri che vengono in città per visitarla, che trovano sempre tutto chiuso e se ne vanno rammaricati e sconcertati. L’ufficio turistico, gestito dalle brave operatrici di Sistema Museo, stando alla convenzione col Comune, è aperto solo nel fine settimana (sabato ore 17 - 20; domenica 10,30 - 12,30 e 17 – 20), e meno male che è operativo anche oggi, Ferragosto (17 - 20). Nel clou dell’estate visitare la Sala Crivelli, la Torre Gerosolimitana, per non parlare d’altro, resta un miraggio. E’ aperta la Perinsigne Collegiata, per cui i turisti si ‘consolano’ con lo splendido sarcofago romano, con la più grande mostra d’altare barocca delle Marche e il Museo parrocchiale.

Marisa Colibazzi