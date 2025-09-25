Osservatorio, Romanelli chiede lumi

"Osservatorio Astronomico, è aperto o no? Chi lo gestisce?" sono alcune delle domande contenute in una delle otto interrogazioni presentate dal consigliere di minoranza, Mirco Romanelli e dal suo gruppo consiliare. Approda in consiglio comunale (fissato per sabato alle ore 9,30, all’auditorium ‘Giusti’) una questione rimasta in sospeso da quando, dopo la notte di San Lorenzo, l’associazione di quartiere Castellano aveva comunicato che la struttura sarebbe rimasta chiusa fino a nuovo ordine. Nonostante le rassicurazioni degli amministratori sul fatto che le visite all’Osservatorio sarebbero state garantite, "a noi risulta che non abbia più aperto" dicono Romanelli e i suoi, chiedendo lumi al riguardo. Nella messe di interrogazioni presentate, c’è anche un altro tema di cui molto si è parlato in campagna elettorale e sul quale non ci sono stati aggiornamenti: l’ampliamento della discarica dell’Ecoelpidiense, prospiciente il quartiere di Castellano (in territorio di Porto Sant’Elpidio). E ancora. Romanelli torna a chiedere "che cosa si è deciso a proposito dei parcheggi a pagamento? A luglio, l’amministrazione aveva convocato una pubblica assemblea con residenti e commercianti del centro città (unica zona in cui vige la sosta a pagamento, ndr), erano state ipotizzate diverse soluzioni ma poi è rimasto tutto in standby". Altra questione sulla quale la minoranza di centrosinistra torna a puntare l’attenzione è la bretella tra Civitanova e Bivio Cascinare, ricordando gli impegni presi dall’allora candidato sindaco Gionata Calcinari nel promuovere un incontro tra cittadinanza e amministratori regionali. E poi le scuole cittadine, in particolare la materna di Casette d’Ete "per sapere se c’è stato un confronto con la proprietà (la parrocchia, ndr), se sono stati definiti gli interventi da fare sull’edificio scolastico, tempistiche, costi e se ci sia l’intenzione dell’amministrazione di compartecipare alla spesa". Va detto che il sindaco Calcinari ha già fatto sapere di stare lavorando alla problematica fin dall’insediamento e che ormai è questione di giorni per comunicazioni ufficiali. Sulla costruenda nuova scuola Bacci, Romanelli e gli altri chiedono aggiornamenti sull’esistenza o meno di una proroga di finanziamenti statali per coprire le spese di affitto dei moduli in cui sono stati provvisoriamente delocalizzate le scuole medie. Oltre a questo, va in consiglio una variazione di bilancio e l’approvazione del consolidato.

m.c.