Ossessionata dal suo ex. Perseguita lui e la moglie

Un’ossessione per quel suo ex durata dieci anni e dall’altra parte lui e sua moglie a subire un’escalation di atti persecutori infinita. C’era voluto l’intervento della polizia per mettere fine a tutto questo con l’emissione, nei confronti di una 30enne di Fermo, prima di un ammonimento del questore e poi con la denuncia all’autorità giudiziaria. La giovane donna, a conclusione delle indagini, è stata rinviata a giudizio e dovrà ora comparire davanti al giudice del tribunale di Fermo per rispondere del reato di stalking. La goccia che aveva fatto traboccare il vaso c’era stata a fine luglio 2024, quando i due coniugi, che per evitare di incontrare la stalker si erano trasferiti in un altro paese, volevano recarsi a fare visita a dei parenti fermani, ma hanno dovuto nuovamente fare i conti con l’ex fiamma di lui. A quel punto la coppia si è recata in questura presso l’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e ha presentato un’istanza di ammonimento nei confronti della giovane, spiegando che aveva intrattenuto una breve frequentazione con il marito circa dieci anni fa. Il personale specializzato della divisione anticrimine aveva immediatamente analizzato la documentazione prodotta dai coniugi, constatando che la 30enne fermana, mai rassegnata alla fine del seppur breve rapporto, concretizzatosi in soli tre appuntamenti nel corso del 2016, aveva iniziato a compiere delle condotte vessatorie e persecutorie nei confronti della coppia.

Era emerso, nello specifico, che inviava continui messaggi denigratori e si presentava nei pressi dell’abitazione dei due coniugi e nei luoghi in cui sapeva di poter incontrare l’uomo. Tali condotte, seppur con pause di qualche anno, erano continuate fino al mese di luglio 2024, registrando un crescendo di irritabilità, riversatosi anche nei confronti di familiari e amici della coppia, che erano stati ripetutamente contattati dalla giovane. Tali comportamenti vessatori avevano provocato nel tempo ai due coniugi uno stato di ansia e paura, costringendoli a temere per la propria incolumità, con conseguente rimodulazione delle proprie abitudini di vita, tanto che, per evitare qualsiasi incontro con la 30enne, si erano visti costretti a trasferirsi fuori provincia e a non recarsi più a Fermo.

Le vittime degli atti persecutorio sono state convocate in questura e informate della presenza di centri antiviolenza presenti sul territorio provinciale e di tutte le forme di tutela previste per chi subisce episodi di violenza di genere. L’indagata, invece, è stata informata della possibilità di rivolgersi a titolo gratuito ai servizi sociali del Comune di Fermo o ai centri specializzati presenti sul territorio, come previsto dal protocollo ’Zeus’, per intraprendere un percorso di recupero e di riabilitazione.

