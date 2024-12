Osvaldo Licini, ultima attività del 2024

Ultima iniziativa dell’anno al Centro studi Osvaldo Licini in collaborazione con l’Amministrazione di Monte Vidon Corrado. Oggi alle 17 al Teatro comunale la proiezione di una video intervista inedita di Magdalo Mussio, realizzata nel 2001 a Pollenza nella casa-studio dell’artista da Luciano Martinis. Un evento a cornice della mostra ‘Senzamargine. Magdalo Mussio alle origini del segno’ in corso nel polo museale liciniano a cura di Daniela Simoni e Stefano Bracalente, in collaborazione con Emma Bellavita e Carlotta Mussio. Alle 18 la visita guidata dai curatori della mostra di Magdalo Mussio al Centro studi Osvaldo Licini e nella Casa Museo, mostra che sta riscuotendo un ottimo successo in termini di pubblico. Alle 19, in collaborazione con la proloco di Monte Vidon Corrado, si terrà il brindisi augurale nella casa di Osvaldo Licini e Nanny Hellström. Info 334-9276790.

a.c.