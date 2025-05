Otorinolaringoiatria è in crescita : "Più interventi, nuove tecnologie e percorsi ad hoc per piccoli pazienti"

È stato da sempre al Murri l’otorino Giorgio Zaraca, per anni al fianco del primario Stefano Dalllari, oggi alla guida come facente funzioni. In perfetta continuità con i risultati del passato ma con entusiasmo, voglia di fare e di crescere ancora l’unità operativa complessa di otorinolaringoiatria nell’ultimo anno, a partire da maggio 2024, ha intrapreso un percorso di significativo rinnovamento e di crescita, con riorganizzazione dell’organico, avvicendamento della direzione, con continuità operativa e forte legame con il territorio nella risposta alle esigenze della popolazione.

Il reparto offre oggi un ventaglio completo di prestazioni chirurgiche che coprono tutti i principali ambiti dell’otorinolaringoiatria, Zaraca ha saputo confermare e anzi far crescere ancora la fiducia di pazienti non solo nel territorio. In un anno sono stati eseguiti complessivamente circa 480 ricoveri con 400 interventi chirurgici. Tra gli interventi più rilevanti si annoverano la chirurgia funzionale del naso e dei seni paranasali per la gestione delle patologie respiratorie e infiammatorie croniche, la chirurgia oncologica del distretto testa-collo con particolare attenzione alla chirurgia laringea, oggi potenziata dall’adozione di tecnologie d’avanguardia come l’esoscopio 3D con braccio robotico Vitom ed il laser CO2, strumenti che garantiscono interventi di altissima precisione, minore invasività e più rapido recupero post-operatorio.

"Una scrupolosa considerazione viene rivolta all’approccio multidisciplinare per la fono-chirurgia, spiega Zaraca, avvalendosi di una stretta collaborazione pre e post-operatoria con il servizio di Logopedia dell’Uoc Medicina fisica e Riabilitazione. Si annovera inoltre la chirurgia tiroidea eseguita secondo protocolli aggiornati e con approccio multidisciplinare che coinvolge l’Uoc Malattie Metaboliche".

Attive inoltre la chirurgia delle ghiandole salivari maggiori, la chirurgia dell’orecchio affrontata con tecnica sia microscopica che endoscopica, la chirurgia pediatrica delle alte vie respiratorie in stretta collaborazione con l’Uoc di Pediatria per garantire percorsi su misura per i piccoli pazienti. Inoltre, in collaborazione con il servizio di dermatologia del territorio, è operativa la dermato-chirurgia per la gestione delle lesioni cutanee benigne e maligne in sedi particolarmente delicate quali il collo ed il volto.

Tra i servizi ambulatoriali, oltre al I livello per visite specialistiche operativo tutti i giorni feriali, sono attivi ambulatori di II livello di audio-vestibologia e di rinologia. "L’audio-vestibologia ha implementato le sue prestazioni avvalendosi della più moderna strumentazione per lo studio e la cura delle vertigini, degli acufeni e della sordità nell’adulto e nel bambino. Inoltre, la stretta collaborazione con il servizio di neonatologia, ha permesso di attuare la sorveglianza neonatale per la sordità, con un programma di screening uditivo di primo e di secondo livello che viene offerto a tutti i neonati dell’ospedale", aggiunge Zaraca.

Infine il reparto vanta figure professionali capaci di consigliare e seguire il paziente portatore di protesi acustiche sia in età evolutiva che nell’adulto. L’Uoc è inoltre, dal 2021, centro di riferimento per la prescrizione dei farmaci biologici per la diagnosi e cura della rino-sinusite cronica con poliposi nasale severa. "Un elemento centrale di questa fase di sviluppo - rimarca il direttore facente funzioni del reparto - è rappresentato dalla crescita condivisa di tutto il personale, sia medico che tecnico ed infermieristico, con un approccio collegiale che affronti ogni situazione con il coinvolgimento attivo del team".

"Grazie a questo spirito di collaborazione, all’investimento continuo in formazione ed innovazione, il gruppo, composto da eccellenti professionisti, vanto per tutto il nostro territorio - aggiunge il direttore generale dell’Ast Fermo, Roberto Grinta - è cresciuto nei numeri e nell’attività offerta, potendo contare su una squadra coesa, motivata ed altamente competente, che permette di offrire un’assistenza completa, efficiente ed efficace senza trascurare l’approccio umano ed empatico, con il paziente sempre al centro".