Otorinolaringoiatria,. Zaraca nuovo direttore

Il dottor Giorgio Zaraca è ufficialmente il nuovo direttore della Uoc Otorinolaringoiatria dell’ospedale Murri di Fermo. Lo scorso 2 settembre, infatti, si è tenuta la selezione per il nuovo direttore del reparto. Il dr. Zaraca, essendo risultato primo in graduatoria, assume dunque ufficialmente l’incarico dopo aver già guidato il reparto nell’ultimo anno e mezzo, con il ruolo di direttore facente funzioni, con risultati di grande rilievo. Dal mese di aprile 2024 ad oggi, infatti, sotto la sua direzione si sono registrati oltre 620 ricoveri ospedalieri. "Per quanto riguarda l’attività ambulatoriale, l’Unità – il report del direttore Zaraca – ha garantito un servizio completo e costante che comprende Fast track dedicato al Pronto Soccorso, attivo tutte le mattine (dalle ore 9.30 alle 12.30, eccetto la domenica), rivolto ai pazienti con codici bianchi e verdi, al fine di garantire consulenze rapide ed efficaci e ambulatorio Cup ordinario, operativo dal lunedì al venerdì (dalle ore 8.30 alle 13.30). Tutta l’area ambulatoriale, comprendendo quindi anche la foniatria e l’audio-vestibologia, ha erogato complessivamente circa 8.500 prestazioni nel periodo considerato (che salgono a 13.000 se vi si sommano quelle degli specialisti nei Distretti territoriali). Questi risultati testimoniano l’impegno sulla qualità clinica e sull’accessibilità alle cure, rafforzando ulteriormente l’attività dell’Otorinolaringoiatria come punto di riferimento per il territorio".

Zaraca da luglio 2024 è stato direttore facente funzioni del reparto. Attualmente si occupa di diagnosi e trattamento delle patologie del distretto otorinolaringoiatrico, compresi i disturbi dell’udito e dell’equilibrio.

L’attività chirurgica comprende tra gli altri interventi oncologici, endo-esoscopici laringei anche con assistenza laser, del naso e dei seni paranasali, chirurgia della tiroide e paratiroidi.