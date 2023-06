Ottanta ragazzi dell’istituto Betti scoprono la vela

La lega navale, sezione di Porto San Giorgio, ha tra i suoi obiettivi la promozione della vela in particolare tra i giovani. Quest’anno ha sviluppato un percorso formativo, gratuito, nelle seconde classi della scuola media Betti di Fermo. "Questo modello – spiegano dalla Lega Navale - costituisce un mezzo per il raggiungimento degli obiettivi statutari di diffusione della cultura marinara propri della Lega Navale". Da diversi anni la sezione sangiorgese aderisce con entusiasmo al Progetto ’Velascuola. Quest’anno, come già accennato, il progetto si è svolto per gli alunni della media Betti: ben 80 ragazzi hanno potuto incontrare l’affascinante mondo della vela. L’auspicio è che possano continuare il loro percorso velico.