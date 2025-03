Ottenuti 56mila euro per la festa del mare

Il Comune di Porto San Giorgio è l’unico della provincia di Fermo a risultare tra i beneficiari del bando Feampa – Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura. Nelle Marche solo 13 Comuni hanno ottenuto il finanziamento. L’importo assegnato a Porto San Giorgio è di 56mila euro. Sarà utilizzato la prossima estate per organizzazione il Festival del mare, comprensivo della festa della padella gigante.

Il progetto è stato promosso dall’Assessorato alla Pesca, in collaborazione con l’Assessorato al Turismo, e rientra tra le tre misure per le quali il Comune ha partecipato ai bandi Feampa 2021-2027. Soddisfazione ha manifestato il sindaco Valerio Vesprini, che ha sottolineato come questo risultato sia il frutto di un grande lavoro di squadra tra amministratori e uffici comunali: "La nostra amministrazione è sempre attenta a studiare, intercettare e partecipare ai bandi, consapevole dell’importanza di queste opportunità per la crescita della città."

Anche l’assessore alla Pesca, Fabio Senzacqua, ha espresso entusiasmo per il risultato raggiunto: "Questo finanziamento è il frutto di un lavoro scrupoloso e di una progettazione attenta. -. Voglio ringraziare gli uffici per l’impegno e la precisione con cui è stato redatto il progetto, così come l’assessore al Turismo Giampiero Marcattili per il supporto e la collaborazione. La sinergia tra assessorati e uffici comunali è stata fondamentale risultato".