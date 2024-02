Ottima e il ricorso respinto, Brignocchi all’attacco

"Il Comune era finito in un pantano, adesso ne è uscito ed è libero di scegliere" dice il sindaco Vesprini sulla sentenza del Tar che ha respinto il ricorso della società Ottima contro la decisione del comune di revocare l’appalto per la pubblica illuminazione "L’unico che ha causato il pantano è il Comune" replica l’ex sindaco Claudio Brignocchi: "Non è vero – afferma - che sia stato respinto il ricorso di Ottima contro la delibera del Comune con cui era stato revocato l’interesse all’assegnazione della gara. Il rigetto è solo di tipo procedurale, collegato al fatto che, non essendo Ottima aggiudicataria dell’appalto, non ha interesse ad impugnare la delibera del Comune".

Secondo l’ex sindaco, non Ottima bensì la Menowatt avrebbe avuto interesse ad impugnare la delibera in quanto affidataria dell’appalto: "Perché tale ditta – si chiede Brignocchi – non ha impugnato l’atto del Comune che la privava dell’aggiudicazione di un appalto? Forse perché si è liberata di un contratto favorevole al Comune e non a lui? L’unico a causare il pantano è stato il Comune. Dopo aver aggiudicato in via definitiva la gara alla ditta Menowatt, solo due mesi dopo deliberava la revoca della gara stessa, privandosi in tutta evidenza di un appalto evidentemente troppo favorevole per l’Ente e svantaggioso per il privato . E dopo essere entrato nel pantano come si può dire che ne siamo usciti. Oltre alla perdita di tanto altro tempo per giungere alla nuova soluzione, chi garantisce che le nuove condizioni di aggiudicazione saranno migliori di quelle che avremmo avuto semplicemente dando seguito all’appalto a favore della Menowatt. E soprattutto, come potrà il Comune evitare di assegnare alla Sgds direttamente l’appalto a condizioni diverse e peggiori da quelle già ottenute da Menowatt? Siamo curiosi di sapere se qualcuno saprà e vorrà rispondere".