Otto mezzi e dieci ore di lavoro per l’incendio al ’Tornaconto’

Sono stati necessari otto mezzi dei vigili del fuoco e circa 10 ore di lavoro per domare le fiamme che venerdì sera, hanno divorare il negozio ‘Tornaconto’ sito a Piane di Falerone lungo viale della Resistenza. Sono ancora al vaglio dei vigili del fuoco le cause che hanno causato l’incendio che ha distrutto il negozio aperto da qualche anno nei locali sotto strada in prossimità della stazione di servizio Tamoil. L’allarme è stato lanciato intorno alle 20,20 di venerdì, i vicini hanno visto un fumo denso e scuro sollevarsi dall’interno, oltre a qualche piccola esplosione che si sentiva provenire dai locali che ha messo in allarme i residenti della zona.

Sul posto sono accorsi complessivamente 8 mezzi dei vigili del fuoco provenienti da Fermo, Amandola, Macerata e Ancona, sul posto anche i sanitari del 118, i volontari della Croce Verde di Torre San Patrizio e due pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Montegiorgio. Il proprietario del locale in visibile stato di shock, ma senza aver riportato lesioni o problemi respiratori, è stato trasferito all’ospedale di Fermo per controlli, ma non aveva accusato malori. Intorno alle 4,30 di ieri mattina tutto era tornato alla normalità, i danni sono ingenti, tutto il materiale e i locali del negozio sono andati distrutti. Una parte della struttura a causa del calore è stata dichiarata inagibile.

a.c.