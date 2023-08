Otto multe nella lunga notte di Ferragosto

Ferragosto senza grossi scossoni grazie anche al massiccio impiego di forze dell’ordine predisposto sul territorio Fermano. La lunga notte dei festeggiamenti che come ogni anno vede protagonisti essenzialmente i giovani e mette in allerta di ordine pubblico istituzioni e autorità, quest’anno non ha fatto registrare casi di particolare drammaticità.

A fronte di ciò, va segnalato l’impegno di personale delle forze dell’ordine e dei tantissimi volontari delle pubbliche assistenze, tutti pronti a garantire sicurezza e soccorso. A tutela dei cittadini, non è certamente mancato il piano di intervento delle forze dell’ordine. La polizia della questura di Fermo, informa che, solo nella notte tra lunedì e martedì, nel corso dei controlli, sono state identificate 60 persone e 10 autovetture per un totale di otto sanzioni al codice della strada emesse.

Non sono mancati neanche i controlli agli esercizi commerciali, dai quali non sono emerse irregolarità.

Tra gli interventi effettuati in emergenza, quello necessario a calmare un giovane in escandescenza a causa dell’assunzione di un mix di farmaci e alcool e due interventi simili necessari a placare discussioni tra ragazzi causate dagli animi accesi dall’abuso di alcool.

La notte censisce un altro intervento della polizia, sempre per una giovane in stato di ubriacatezza. Il resoconto della notte di Ferragosto fornito dalla polizia, è in linea con l’andamento degli accessi al pronto soccorso, che il dirigente del reparto Antonio Ciucani, ha definito "normali per la straordinarietà del caso". Durante la lunga notte infatti, al pronto soccorso ha avuto statisticamente accesso, il numero più alto di giovani rispetto a tutte le sere dell’anno.

I soccorsi hanno riguardato essenzialmente la necessità di guarire i sintomi dell’assunzione più o meno eccessiva di alcool unitamente o meno all’assunzione di stupefacenti. In definitiva, tutti i casi si sono risolti senza particolari e gravi conseguenze.

p. p.