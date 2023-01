Otto serate al Cineteatro Valdaso

Taglio del nastro quasi imminente per la stagione teatrale 2023 targata Pedaso, che propone otto date con nomi di caratura nazionale, per offrire al pubblico prosa, comicità e musica da condividere al Cineteatro Valdaso dal 4 febbraio al 23 aprile. La stagione si apre con lo spettacolo ‘A tu per tre’ con Maurizio Casagrande, sabato 4 febbraio alle 21 a cui seguirà la serata del 18 febbraio con Lando e Dino ‘Carnival love show’.

Quattro gli spettacoli del mese di marzo, quando protagonisti del palco del Cineteatro saranno: Giovanni Vernia con lo spettacolo ‘Vernia o non Vernia’ (sabato 4 alle 21.30) Francesco Cicchella con ‘Bis’ (sabato 11, alle 21.30) Tiziana Foschi con ‘Faccia un’altra faccia’ (sabato 18, alle 21.30) e Francesco Paolantoni con ‘Show’ (giovedì 30, alle 21.30). A chiudere la stagione teatrale 2023, a Pedaso, due appuntamenti del mese di aprile: ‘Non ci facciamo riconoscere’ con Marco Falaguasta in cartellone domenica 16 alle 21 e ‘Se fa pe nde’ a cura del Gruppo teatrale di Pedaso, in programma domenica 23 alle 17.30.

"La stagione teatrale è divenuta ormai un appuntamento annuale consolidato nel tempo – commenta il vicesindaco, Giuseppe Galasso – frutto dell’impegno e dell’investimento voluto nel corso degli ultimi anni dall’amministrazione Berdini, pertanto sinonimo di garanzia nella qualità degli appuntamenti proposti e nella calorosa accoglienza del pubblico. Con l’edizione 2023 sicuramente l’amministrazione prosegue la strada del potenziamento della qualità dell’offerta teatrale puntando anche su nomi importanti a sigillo di divertimento e coinvolgimento assicurato".

Dunque un cartellone importante che conferma le intenzioni dell’amministrazione, di investire nel settore della cultura e dell’intrattenimento per continuare a mantenere alto il ruolo sociale che il CineTeatro Valdaso di Pedaso si è guadagnato negli ultimi anni, diventando punto di riferimento nel panorama artistico provinciale e non solo. Grande attesa quindi per il primo spettacolo della stagione, che sarà aperta da Maurizio Casagrande, affiancato sul palco da Ania Cecilia e Claudia Vietri. ‘A tu per tre’ porta in scena una pianista, una cantante e Casagrande: due donne ed un uomo, un ‘triangolo’ pericoloso che porterà le ragazze a coalizzarsi contro di lui mettendolo in netta minoranza. Uno spettacolo di grande presa sul pubblico, immerso in un’atmosfera calda e piacevole mai banale o approssimativa, che si esprime con raffinato stile teatrale. Prevendita e prenotazioni Cartolibreria Camilletti’s al numero 0734932362, prevendita Ciaotickets, info Mycity.

Paola Pieragostini