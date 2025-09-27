Ottobre è il mese della prevenzione. Con la Lilt contro il cancro al seno

Come ogni anno, ottobre si tinge di rosa per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione del tumore al seno. Anche quest’anno la Lilt Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Associazione Provinciale di Fermo, ha organizzato un calendario di appuntamenti dedicati alla salute delle donne, con visite ed ecografie gratuite. Ogni appuntamento consente alle donne di testare la propria salute e eventualmente di trovare un problema in fase iniziale. Esami che magari non sempre si riesce a fare con puntualità e che invece vengono donati con grande generosità dall’associazione col supporto dei medici volontari. Con queste iniziative, la Lilt di Fermo rinnova il suo impegno per la salute delle donne, promuovendo la cultura della prevenzione e l’importanza di controlli periodici.

Il programma prenderà il via sabato 4 ottobre, dalle ore 8.30 alle 13.00, presso l’Ambulatorio Lilt di Porto Sant’Elpidio (Casa del Volontariato, via del Palo 10), con una giornata di ecografie senologiche gratuite. (Le prenotazioni per questa prima giornata di prevenzione si apriranno lunedì dalle 9, fino ad esaurimento posti, al 368 3686005). Domenica 5 ottobre sarà la volta di Fermo… Cammina, una camminata per la prevenzione tra le vie del centro storico della città, con organizzazione a cura dell’ASD Valtenna, che prenderà il via alle ore 9 da piazza del Popolo a Fermo. Gli appuntamenti proseguiranno con giovedì 10 ottobre a Porto Sant’Elpidio (Ambulatorio Lilt, via del Palo 10) con ecografie senologiche gratuite; giovedì 16 ottobre sempre a Porto Sant’Elpidio con visite dermatologiche gratuite, dedicate al pubblico femminile; sabato 25 ottobre a Servigliano, presso il Camper Rotary in Piazza Roma, con visite senologiche gratuite, in collaborazione con i Rotary Club Alto Fermano Sibillini e Fermo.

"La diagnosi precoce resta l’arma più efficace nella lotta contro i tumori – sottolinea il presidente della Lilt provinciale di Fermo, Renato Bisonni, per questo invitiamo tutte le donne a partecipare agli appuntamenti del Mese Rosa, perché la prevenzione è un gesto di amore verso se stesse e verso chi ci sta intorno". La partecipazione è gratuita, ma per le prestazioni sanitarie è necessaria la prenotazione fino a esaurimento posti.