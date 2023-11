Ottomila pazienti all’anno: "Così curiamo il diabete"

È un giorno da celebrare il 14 novembre, per i diabetologi, è il giorno in cui, nel 1921, il dottor Banting scoprì l’insulina, ad oggi unica terapia esistente per il diabete di tipo 1. È l’occasione per fare il punto della situazione con Paola Pantanetti, direttore dell’unità operativa di diabetologia di Fermo che parla di 8mila pazienti all’anno che afferiscono al centro diabetologico del Murri: "Nella stragrande maggioranza dei casi sono diabetici di tipo 2. Gli insulinodipendenti, diabetici di tipo 1, sono il 10%. Di recente abbiamo assistito ad una crescita del diabete gestazionale, soprattutto tra le donne straniere. A tal proposito abbiamo realizzato un ambulatorio congiunto con la Ginecologia del Murri, un ambulatorio multietnico perché una buona parte delle donne affette da questo tipo di diabete proviene da Asia e nord Africa". Il centro si è dotato di brochure informative tradotte anche in lingua inglese e cinese, mentre l’azienda sanitaria territoriale ha messo a disposizione tre mediatrici linguistiche, per cinese, arabo, indu: "Sono infatti convinta che avere un contesto adeguato in termini di comunicazione è essenziale nel raggiungimento degli obiettivi terapeutici e nel miglioramento della qualità di vita – prosegue –. Nel nostro centro abbiamo istituito e consolidato un ambulatorio dedicato alla tecnologia indirizzato prevalentemente ai pazienti affetti da Diabete di tipo 1 che si avvalgono di sistemi integrati, microinfusori e sensori, per una terapia personalizzata". Spiega che durante il periodo Covid c’è stata una recrudescenza della malattia diabetica: "La prima terapia elettiva è, comunque, quella dietetica, fondamentale nel soggetto diabetico, esposto ad alto rischio cardiovascolare abolire il fumo e combattere la sedentarietà. Un recente studio clinico attuato nel nostro Centro antidiabetico, con i pazienti cui è stato prescritto un farmaco innovativo, ci ha fatto constatare che oltre a un calo di peso significativo vi è stato anche un elevato grado di soddisfazione di sé e dell’ambiente, oltre al "rifiuto" di alcuni cibi grassi. Non dimentichiamo che il diabete è una malattia internistica, che comporta la condivisione di cura con altre discipline, la cardiologia, la nefrologia, la ginecologia, la chirurgia vascolare, l’ortopedia. Parlarne oggi è quanto mai importante, per dover correre ai ripari domani".

Angelica Malvatani