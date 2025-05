’Otziare’, c’è anche Odifreddi

Domani, in centro storico, ’Otziare’, dal Progetto di ospitalità diffusa Otzio che ha affidato l’immagine della terza edizione all’artista Paola Tassetti. Pranzo condiviso nella lunga tavolata in vicolo Cunicchio e alle 17 nella vicina Piazza Gramsci (ingresso libero), Piergiorgio Odifreddi saprà guidare da par suo i presenti in un elogio dell’ozio, tra filosofia, e lentezza pensante. Infine, dalle 19, si potrà oziare nello Slargo dei Torrioni, con la musica dalla finestra, a cura del dj Disco Strummer, mangiare, bere, mentre l’illustratore Lufo si esibirà in un live painting.