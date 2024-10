’Otzio segreto’. Torna il mistero del tour cittadino

E’ una landa desolata il centro storico, la cui fruibilità e appetibilità sono pesantemente condizionate dai numerosi cantieri su immobili pubblici (per interventi finanziati con fondi del Pnrr) e privati, e dall’assenza pressoché totale di iniziative capaci di vivacizzarlo e rivitalizzarlo. In questo contesto sonnacchioso sono i cittadini e operatori dell’accoglienza e commerciali che promuovono, di tanto in tanto, iniziative dal sapore semplice capaci di richiamare gente desiderosa di tornare a godere del centro storico. E’ stato così per la festa di fine estate con cena e musica in piazza Matteotti, e sarà così anche per la seconda edizione di Otzio Segreto in programma domenica. Un format che l’anno scorso è piaciuto, con una bella partecipazione ed è risultato talmente vincente e appassionante che le tre strutture ricettive del centro storico che sono l’anima del progetto Otzio Ospitalità Diffusa, hanno organizzato una seconda edizione. Anche stavolta, si parte da un tour guidato in centro, alla scoperta di residenze private, sulle quali vige il massimo riserbo per mantenere alta la curiosità dei partecipanti (è obbligatorio prenotarsi al 347.6205718). "Sarà un mix tra antico e moderno ristrutturato – dicono i promotori – ma gli spazi esclusivi e gli scorci inediti con le storie che li caratterizzano, saranno svelati solo domenica, durante il percorso".

Unica concessione alla curiosità: in una tappa del tour sarà possibile ammirare anche un pozzo. Partenza alle 15,30, in Piazzetta Berdini (spiazzo San Martino, primo vicolo a destra passando da Porta Marina). Terminato il tour, è previsto un momento di assoluto relax e di ‘svacco’ nei vicoli adiacenti l’Hosteria dei Ponti Oscuri dove sarà possibile cenare (dalle 18,30) con musica e cibo. Per la visita guidata e coffee break (dalle 15,30 alle 18,30) il costo è di 10 euro e i posti sono limitatissimi. Per aperitivo (a cura dei Ponti Oscuri e del Bar del Corso a prezzi popolari) e la musica (dalle 18,30 alle 22) i posti sono illimitati. E anche quest’anno, la visita guidata ai luoghi ‘segreti’ del centro storico è molto gettonata e piovono le richieste per partecipare. Oltre all’iniziativa Otzio Segreto, nel week end c’è anche un’altra iniziativa di richiamo per i visitatori: sabato e domenica, infatti, sarà possibile visitare il Convento dei Cappuccini e la Chiesa di San Giuseppe (nei pressi del cimitero) nell’ambito delle Giornate Fai d’Autunno.

Marisa Colibazzi