Overdose fatale, trovato morto in casa

di Fabio Castori

Quando i vicini non lo hanno visto uscire di casa, hanno iniziato a chiamarlo al telefono ma senza ricevere risposta. A quel punto, preoccupati, hanno lanciato l’allarme. Purtroppo la loro preoccupazione si è rivelata giusta, visto che l’inquilino era deceduto a causa di un’overdose. L’eroina killer colpisce ancora e questa a volta a perdere la vita a causa di una dose fatale è stato un 50enne fermano residente nel cosiddetto ’grattacielo’ di Lido Tre Archi, in via Rosso. L’allarme è scattato intorno alle 15,30 e sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, la polizia e i vigili del fuoco. Quest’ultimi sono riusciti ad aprire la porta per permettere i soccorsi, ma per l’uomo non c’era più nulla fare: il suo cuore aveva ormai cessato di battere irreversibilmente da diverso tempo. Secondo la prima ispezione cadaverica del medico del 118, il 50enne potrebbe essere deceduto anche più di 24 ore prima del ritrovamento. La causa delle morte sarebbe attribuibile a un arresto cardiaco provocato da overdose di sostanze stupefacenti.

A confermare l’ipotesi ci sarebbero anche diversi elementi raccolti dagli investigatori della questura intervenuti sul luogo della tragedia. La Procura della per ora ha aperto un fascicolo contro ignoti per morte conseguente ad altro reato e il magistrato inquirente sta valutando l’eventualità di conferire l’incarico ad un medico legale e a un tossicologo per effettuare l’autopsia sulla salma. Purtroppo continua la lunga scia di morte lasciata dall’eroina killer. Tra i tanti drammatici episodi ricordiamo quello del dicembre scorso in cui aveva perso la vita un 26enne di Porto Sant’Elpidio La tragedia si era è consumata la notte del 19, in un appartamento di Porto Sant’Elpidio, nei pressi del complesso residenziale da tutti conosciuto come ’ferro di cavallo’, a qualche centinaio di metri da Lido Tre Archi. Erano da poco passate le due quando il 26enne si era sentito male dopo essersi iniettato una dose a casa di amico. Era stato l’amico a dare l’allarme, ma anche per lui non c’era stato nulla da fare.