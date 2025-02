Paccapelo: "Bene unire le municipali. I vigili siano polizotti di prossimità"

L’unione delle polizie municipali farà la forza? Si è riaperto il dibattito sull’opportunità o meno di unire le polizie municipali di alcuni comuni, in primis Fermo e Porto San Giorgio. "Lo impongono, secondo alcuni al vertice della sicurezza, le nuove sfide della criminalità – spiega Renzo Paccapelo, di Confabitare Fermo - molto vivace nel nostro territorio, ma lo impongono soprattutto a nostro parere l’inadeguatezza degli organici e dei mezzi delle forze dell’ordine. Sulla necessità di un nuovo concetto di presidio territoriale sulla sicurezza non pare siamo tutti d’accordo. Infatti non tutti danno lo stesso rilievo ed importanza ai dati del ministero dell’Interno sull’escalation criminale della nostra provincia balzata al 58° posto a livello nazionale. Uniamo allora le forze, ma per rafforzare i prèsidi. Elaboriamo nuovi protocolli per l’arruolamento nella polizia locale, progettiamo nuove e più mirate sessioni di formazione per fare in modo che l’agente della Municipale non sia un semplice vigile urbano ma un vero proprio poliziotto di quartiere in grado di svolgere azioni di ordine pubblico, prevenzione e contrasto alla criminalità. E’ chiaro che a questo punto anche il comandante o i comandanti debbano essere ufficiali con esperienza nelle forze di polizia nazionali". Secondo Paccapelo se l’unione significa fare un passo avanti verso il poliziotto di prossimità, con uno spettro di utilizzo più ampio anche a livello orario, così da colmare le difficoltà di intervento delle forze dell’ordine, si vada avanti coraggio.