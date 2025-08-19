Paccapelo critico sull’ipotesi Prg:: "Non si parla di edilizia sociale"

Si accende il dibattito sulla dichiarazione espressa in consiglio comunale dal sindaco Valerio Vesprini circa la necessità di dare a Porto San Giorgio un nuovo piano regolatore generale essendo quello vigente "vecchio e inadatto ad interpretare le sfide del presente". La decisione potrebbe favorire cambiamenti significativi nell’assetto urbanistico della città, oltre a suscitare interessi da non sottovalutare. Nessuna forza politica ha commentato la notizia lo rileva Renzo Paccapelo (nella foto), presidente dell’associazione Confabitare il quale invece manifesta la sua opinione tramite alcune domande rivolte allo stesso primo cittadino "il sindaco – dice Paccapelo - ha parlato della necessità di "aggiornare le norme tecniche", in vista della redazione del piano regolatore e della necessità di una armonizzazione a causa del mancato aggiornamento per cui potrebbero intervenire errori anche gravi. Questa la premessa alla seguente prima domanda: "I presumibili "errori anche gravi" in un settore delicato come quello dell’urbanistica sono avvenuti? Se sono avvenuti per chiarezza e trasparenza il sindaco ci dica chi li ha commessi e a favore di chi. Il sindaco inoltre continua lamentando che "fino a ieri avevamo un piano regolatore non aggiornato. Nulla a che vedere con la fuga dal settore urbanistica e l’arrivo di un nuovo dirigente? Infine il sindaco annuncia grandi novità per il futuro. Ma qui pochi soggetti dettano la linea a prezzi sempre più folli, tanto da costringere molte famiglie a spostarsi sui limitrofi territori. Inutile dire che il sindaco non parla di edilizia sociale"

Silvio Sebastiani