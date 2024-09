Paccapelo: "Nel quartiere niente è cambiato, qualcuno sa di mentire"

"Qualcuno mente, sapendo di mentire, o meglio cerca di narrare una realtà prossima alla fantasia per soli motivi elettoralistici". A parlare è il presidente di Confabitare Fermo, Renzo Paccapelo, che torna a parlare dei nodi del quartiere di Lido Tre Archi: "Pochi giorni orsono due assessori comunali hanno asserito con convinzione, presentando alcuni eventi, la forte trasformazione positiva di Lido tre Archi, bello e vivibile. Passano poche ore ed ecco un nuovo blitz delle forze dell’ordine, le sole a dare un contributo concreto alla riqualificazione del quartiere, contro lo spaccio generalizzato. La realtà purtroppo come diciamo da tempo, pur venendo puntualmente citati come catastrofisti, è ben diversa e forse anche peggiore di quanto si possa immaginare, nonostante gli sforzi e le risorse investite. La realtà è quella che nessuno realmente ha la ricetta giusta o vuole davvero cambiare le cose. Nessuno accetta di affrontare alcuni degli aspetti più volte evidenziati da Confabitare con i necessari strumenti, con la dovuta solerzia, con il massimo del rigore, con le misure più rigide ed eclatanti". Paccapelo punta poi il dito sulle occupazioni abusive: "Non sappiamo ancora rispetto ai residenti ufficiali quanti siano i soggetti effettivamente domiciliati nel quartiere, né sappiamo cosa fanno e come si mantengono. Non si è riusciti a debellare il fenomeno delle occupazioni abusive, né a mettere fine al mercato della domiciliazione a Tre Archi di condannati alla detenzione domiciliare. Non si è voluto affrontare il nodo delle amministrazioni condominiali, del degrado assoluto in cui sono lasciati alcuni comparti. Cambiano spesso gli attori, ma il film non cambia. Confabitare ha inviato nelle scorse settimane un corposo dossier alla presidente del Consiglio, quella è la strada da battere e la batteremo fino in fondo anche allo scopo di vedere le carte di quanti affermano di avere la ricetta ed hanno solo parole e comportamenti già visti".