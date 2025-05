Paccapelo: "Occhio alle truffe delle finte case in affitto, ne abbiamo sventate diverse"

Occhio agli affitti facili e troppo vantaggiosi, potrebbe esserci l’imbroglio. A lanciare l’allarme è Renzo Paccapelo di Confabitare che proprio in questi giorni ha sventato una truffa riguardante un’abitazione situata a Fermo, un raggiro legato alla grande necessità di trovare casa che viaggiava su uno dei maggiori siti di locazioni immobiliari e che, per l’occasione, era stato letteralmente clonato. "L’emergenza locazioni mai affrontata con convinzione e con il coinvolgimento di tutti gli attori della filiera - spiega Paccapelo - rischia di diventare la nuova frontiera delle truffe. Non solo la malavita, ma anche semplici delinquenti o malfattori attratti dall’impellente bisogno di tanti alla ricerca di una abitazione usano i social per attrarre i malcapitati nella rete. Non passa giorno, settimana, senza ricevere decine di richieste di aiuto al fine di trovare una abitazione, da parte di tutte le componenti sociali. Ormai, difronte ad un fenomeno rilevantissimo e all’ansia diffusa di tante famiglie, pure abbienti, appare difficile mettere anche solo una parte di queste persone nelle condizioni di ricevere una abitazione nei prossimi 6/12 mesi". Paccapelo sottolinea che gli immobili a disposizione ci sarebbero, ma non c’è organizzazione: "Come abbiamo dimostrato le abitazioni ci sarebbero, basterebbe un censimento con la collaborazione dei sindaci, spesso poco informati o preda di valutazioni erronee, per sopperire almeno in parte alla gravità del fenomeno. Fenomeno che, come abbiamo avuto di constatare di propria mano, prende di mira il bisogno e lo sfrutta al fine di truffare i soggetti più esposti con proposte allettanti quanto farlocche. Alcune truffe siamo riusciti a sventarle, una in particolare in questi giorni che aveva come oggetto un immobile inesistente situato a Fermo". Il truffatore, attraverso un’offerta allettante offriva una casa superaccessoriata ad un prezzo basso se solo si fossero pagati in anticipo sei mesi di affitto. Una volta incassato il denaro, la vittima si sarebbe trovata con un pugno di mosche e il finto locatario si sarebbe dileguato nel nulla. "Abbiamo sventato queste truffe – ribadisce Paccapelo - grazie al fatto che sappiamo non esserci abitazioni in affitto di quella tipologia in una determinata via di Fermo, ma anche in virtù di una migliore verifica dell’indirizzo di provenienza della mail, cosa che spesso sfugge ai soggetti coinvolti. Ora resta il passaggio più difficile e complicato: evitare che altri cadano nella rete. Contiamo sul supporto dell’Anci con la quale ci incontreremo a breve affinché si possa stendere una rete a protezione dei soggetti in cerca di una casa e, ancora più importante, si possano varare misure concrete per mitigare il fenomeno".