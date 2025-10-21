Paccapelo: "Ora si può interrare l’elettrodotto"

"Ora si può interrare l’elettrodotto" è l’argomento di un’assemblea convocata da Confabitare, associazione proprietari immobiliari, alle 21,15 di giovedì nell’oratorio della parrocchia Sacra Famiglia nel viale dei pini, quartiere nord. Renzo Paccapelo presidente di Confabitare spiega: "Il Piano di Sviluppo di Terna descrive gli obiettivi e i criteri del processo di pianificazione della rete elettrica e prevede un investimento di 23 miliardi per l’ammodernamento delle linee di trasmissione dell’energia e l’eliminazione dei tralicci a 132 KW con le nuove tecnologie e con i nuovi cavi di trasmissione interrati viene migliorata ed efficientata la rete. Nel corso dell’assemblea verranno raccolte le firme da apporre sull’istanza a Terna per l’interramento dell’elettrodotto sigla FS132 KW AN014 che attraversa l’abitato nord di Porto San Giorgio".

L’interramento del traliccio finora non si è reso possibile per carenza di fondi e perché l’amministrazione comunale ha scelto altre opere da realizzare, quali il lungomare e la riqualificazione del centro urbano da effettuare con il ricavato dalla vendita del 49% della partecipata San Giorgio Energie. E’ stato anche ipotizzato di far eseguire l’interramento come opera compensativa di un piano attuativo. Però poi l’amministrazione non è stata conseguente nel piano attuativo dell’ex fornace Branella, forse anche perché l’argomento sembra aver perso un po’ di interesse dopo che in tempi abbastanza recenti era sempre all’ordine del giorno. La presenza del traliccio è stata sempre considerata deleteria sia a livello di impatto ambientale e visivo che, soprattutto, in termini di salute umana per chi sia investito dalle onde emesse dallo stesso traliccio. Per cui viene ritenuto dai residenti responsabile di micidiali conseguenze, se è vero, come è stato detto, che quella zona si è caratterizzata per un grande numero di residenti colpito dalle più terribili malattie quali cancro e Sla.

Si è costituito un comitato locale che doveva raccogliere un dossier dei casi verificatesi, che ha organizzato varie assemblee pubbliche con l’intervento di esperti in materia di elettromagnetismo, effettuato una raccolta di firme e una fiaccolata. Un po’ delusi dal comportamento dell’amministrazione per non aver affrontato con decisione la soluzione del problema, ora sperano nel piano della Terna.

Silvio Sebastiani