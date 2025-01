’Pacchetto famiglia’: stanziati 50mila euro

Il Comune ha stanziato 50 mila euro per sostenere le famiglie residenti erogando voucher da 300 a 500 euro in favore dei giovani. Gli importi sono destinati alle spese degli "under 18" per le attività sportive e culturali svolte in associazioni aderenti. E’ stato stabilito che verrà erogato un solo sostegno a famiglia. Sarà pari a 300 euro per richiedenti con Isee tra 12.500,01 e 20.000 euro, 350 euro per Isee tra 7.500,01 euro e 12.500 euro e 500 euro per Isee sotto ai 7.500 euro. In caso di più figli iscritti alle attività le somme indicate saranno maggiorate di 50 euro per ciascun figlio a partire dal secondo iscritto. In presenza di minori con disabilità, in caso di un unico figlio iscritto, verrà garantita l’intera somma di iscrizione ad una attività. L’Amministrazione comunale intende collaborare con tutte le realtà culturali e sportive operanti nel territorio cittadino per facilitare e incrementare la frequenza di corsi e attività organizzate in favore dei giovani. Le associazioni che lo scorso anno e nel 2022 avevano aderito saranno considerate anche in questa nuova misura. "Aver garantito questa importante somma ha comportato un rilevante impegno da parte dell’Amministrazione – sottolinea l’assessore Servizi sociali Carlotta Lanciotti - . Lo spessore della misura e l’incidenza che ha avuto nel corso degli anni non lasciano dubbi ad un sicuro prosieguo. Ciò è previsto nell’ottica della promozione e della prevenzione".