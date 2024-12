"Pacchi di Natale, boom di consegne"

Crescono ancora i volumi delle consegne effettuate da Poste Italiane nella provincia di Fermo che si prepara ora, a fronteggiare il tradizionale ‘picco pacchi’ del periodo che precede il Natale. L’efficienza della rete di distribuzione nel Fermano può contare su un modello di recapito innovativo composto da 2 centri di distribuzione, 56 uffici postali e una flotta di 78 mezzi, di cui 37 ad alimentazione green. Oltre che su 3 Loker e 36 Punto Poste per ritirare gli acquisti online e consegnare eventuali resi in tutta comodità. È Duilio Mora, responsabile del centro di distribuzione di Servigliano, che illustra il sistema della distribuzione. "Gli ultimi mesi dell’anno sono da sempre molto impegnativi – spiega Mora -. Da metà novembre a metà gennaio i nostri numeri crescono di anno in anno. Il motivo è chiaro: le persone comprano online per risparmiare tempo e denaro, affidando a noi il compito di consegnare a casa i loro acquisti. E diciamolo: il cliente che aspetta il pacco ne segue sempre il tracciato e quando il portalettere arriva lo aspetta a braccia aperte, a differenza di quando magari gli consegna una bolletta! Inoltre nei piccoli comuni i portalettere conoscono tutti e rappresentano un punto di riferimento per la comunità. La struttura è organizzata nel migliore dei modi – conclude Mora - e riusciamo a consegnare senza particolari difficoltà. Non vorremmo mai essere la causa di un regalo non consegnato".

Il centro di Servigliano copre 16 macro-zone da Rapagnano–Petritoli a Montefortino-Amandola, serve aree extraurbane, territori collinari e montuosi fino ai Sibillini e qui il ruolo del postino è famigliare. In tutto il fermano, la crescita dei volumi delle consegne durante le festività è del 41%. Quindi affinché i pacchi arrivino nelle case dei cittadini è fondamentale il ruolo dei 33 portalettere di Servigliano, che arrivano a consegnare a oggi una media di 300 pacchi al giorno.

"Poste Italiane dal 1862 consegna lettere alle famiglie e imprese, ma negli ultimi anni è la consegna dei pacchi ad avere un ruolo determinante con numeri importanti – ha sostenuto Matteo Del Fante, l’Amministratore Delegato in occasione della presentazione dei dati di bilancio -. Nel recapito ha conquistato la leadership italiana nei servizi di corrispondenza e pacchi consegnando nei primi nove mesi dell’anno 219 milioni di pacchi di cui 76 solo nel terzo trimestre. Il 40% di quei pacchi oggi viene consegnato dai nostri postini".

