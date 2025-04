’Pace senza limiti’ grazie al Lions Club

E’ stato un successo il concorso organizzato dal Lions Club Amandola Sibillini, che ha interessato gli alunni degli Isc di Amandola, Comunanza e Sarnano impegnati a realizzare degli elaborati sul tema ‘Pace senza limiti’. Il concorso si è svolto impegnando insegnanti e alunni delle classi seconda e terza media delle scuole di Amandola, Comunanza, Force, Gualdo di Macerata, Montefalcone Appennino, Montefortino, Monte San Martino, Santa Vittoria in Matenano e Sarnano, che si sono misurati realizzando un poster dedicato alla Pace, argomento difficile e delicato specie in questi ultimi anni di conflitti internazionali. In totale sono stati presentati circa 200 disegni, alcuni molto elaborati e ricchi di simbolismi. La commissione esaminatrice nominata per l’occasione, ha valutato tutti i disegni ed è stato scelto un vincitore per ogni scuola ed un vincitore assoluto di tutte le scuole coinvolte. Una volta completate le operazioni di valutazione in diverse cerimonie si è svolta la premiazione dei singoli ragazzi: presso l’auditorium ‘Adriano Luzi’ di Comunanza, si è svolta la cerimonia che ha interessato le scuole di Amandola, Comunanza, Force, Montefalcone Appennino, Montefortino, Santa Vittoria in Matenano. Presente alla premiazione il vice sindaco di Comunanza Matteo Meschini, il consigliere Stefano Sacconi, gli insegnanti e le dirigenti scolastiche. La premiazione dei ragazzi di Sarnano, Gualdo e Monte San Martino si è svolta nel piazzale antistante la scuola media ‘Giacomo Leopardi’ di Sarnano donata dalla Fondazione Bocelli. Presenti il vice sindaco di Sarnano Cristina Tartabini, il sindaco di Monte San Martino Matteo Pompei, l’assessore all’istruzione di Gualdo Monia Batassa che hanno portato il loro saluto e i loro complimenti ai ragazzi, oltre a Simona Sargolini, dirigente scolastica Omnicomprensivo ‘Leopardi-Frau’ di Sarnano, che ha evidenziato nel suo discorso l’importanza di questo concorso in riferimento al tema della Pace, stimolando i ragazzi ad impegnarsi attivamente per questo progetto visto il significato profondo ed attuale del tema, oltre all’impegno delle docenti Nelly Zafirova e Silvia Leombruni. I ragazzi della prima, seconda e terza media di Sarnano diretti dalla docente Emanuela Torresi, hanno cantato al termine della cerimonia ‘Imagine’ di John Lennon.

"Vorrei ringraziare tutti gli alunni che hanno partecipato al concorso ‘Un Poster per la Pace’ – ha commentato Sandro Coltrinari, presidente del Lions Amandola Sibillini – hanno realizzato disegni bellissimi, significativi ed espressivi del loro dispiacere per le numerose guerre che ci sono nel mondo; le insegnanti che hanno partecipato con entusiasmo e che ogni anno si impegnano per la realizzazione dei poster nelle varie classi stimolando i ragazzi e le dirigenti scolastiche che hanno sempre sostenuto questo progetto da quando lo abbiamo proposto. Vorrei fare un sentito ringraziamento ai soci Lions che si sono impegnati in prima persona per questo concorso: Sante Mecozzi, Paolo Giannini, Nazzareno Anitori, Luigi Passaretti, e al presidente di zona B Giuseppe Perini".