’Pace senza limiti’ per gli studenti delle medie

Studenti chiamati ad esprimere con il proprio talento artistico, il significato della pace. Questo il principio su cui si basa il concorso riservato alle scuole medie, patrocinato dal Lions Club Valdaso, terminato con la cerimonia di premiazione degli elaborati, tenutasi a Petritoli. L’incontro si è tenuto nei giorni scorsi presso il palazzo dell’Ex Opera Pia Lucentini, organizzato dal Lions Club in collaborazione con il locale Leo Club ed ha visto la presenza del sindaco di Petritoli Pezzani, accolto dai membri del club, rappresentanti di cariche lionistiche e del sindaco di Ortezzano, Piermarini. ‘Pace senza limiti’ è il tema del concorso che gli studenti delle scuole medie della Valdaso hanno interpretato, in maniera magistrale. Molti, infatti, sono stati gli alunni premiati con opere grafiche di grande pregio alcune delle quali rappresenteranno il Club a livello distrettuale. La cerimonia è stata impreziosita dall’intervento della professoressa Angela Pistolesi dal titolo ‘Coltivare la pace’. Pienamente soddisfatta la presidente Lions Club Valdaso Dania Cataldi, ha chiuso la cerimonia ringraziando i partner e tutti gli intervenuti. "Il concorso quanto mai significativo in tempi di guerre diffuse – ha commentato – conferma il Lions Club Valdaso, un’associazione attenta alla cultura e al sociale".

Paola Pieragostini