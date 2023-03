Paci: "Holter, bisogna valutare quando l’applicazione è appropriata"

"Non sempre le richieste di applicazione dell’holter per gli esami cardiologici sono appropriate". Lo spiega la primaria di cardiologia, Maria Vittoria Paci, che interviene sulla segnalazione di un anziano fermano che non era riuscito a prenotare al Murri la prestazione dell’holter. "In questa fase – aggiunge Paci – la Uoc di cardiologia dell’Ast Fermo, applica mediamente 12 holter a settimana per pazienti esterni, a cui se ne aggiungono 4-5 agli interni. Complessivamente vengono applicati, quindi, 16-20 apparecchi ogni settimana".

La dottoressa Paci spiega anche come sia "necessario rilevare, al fine di garantire correttezza delle delle prestazioni, l’opportunità che questo tipo di prescrizione venga effettuata da uno specialista, cosi da garantire l’appropriatezza degli esami. Altro aspetto riscontrato di recente è che in diversi casi clinici, i pazienti siano stati abituati ad applicazione di un holter cardiaco a cadenza semestrale, un controllo del quale non sempre si riscontra le reale necessità". Sono tante le prestazioni garantite ogni giorno dal reparto, molte sono state potenziate di recente, come sottolineano, ma sta di fatto che comunque un 80enne operato per fibrillazione atriale non ha avuto accesso alla prestazione nella Ast di Fermo. Dovendo quindi andare altrove.

L’unità operativa ha aggiunto una ulteriore visita e una prova da sforzo agli esami già in agenda: "I posti vengono regolarmente occupati, ma purtroppo non è raro che i pazienti disertino poi l’appuntamento, concorrendo al prolungamento dei tempi di attesa". Il commissario dell’azienda territoriale fermana, Roberto Grinta, assicura che c’è il massimo impegno a supporto della rinata cardiologia ed è in fase di installazione il nuovo angiografo, acquistato dall’Ast Fermo e messo a disposizione proprio del reparto della dottoressa Paci.