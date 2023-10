"Pacini bisogna giudicarlo per il suo operato"

‘Chi è senza peccato scagli la prima pietra’, verrebbe da dire stando ai contenuti della risposta di Fratelli d’Italia alla richiesta del Pd di dimissioni del consigliere Francesco Pacini in seguito a una condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Macerata. E Fd’I non solo svela ‘altarini’ di chi ha chiesto al loro consigliere di fare un passo indietro, ma fa fronte unito e compatto intorno e a difesa di Pacini, "un ragazzo che sta lavorando bene per questa amministrazione e per la città, con grande sensibilità per politiche giovanili, cultura e sociale e vorremmo che la sua figura fosse giudicata per il suo operato e non per supposizioni di parte". Intanto la precisazione: "Pacini non ha ricevuto alcuna denuncia, ma è stato coinvolto con altre persone per un procedimento d’ufficio su una questione di 5 anni fa. Non è una condanna definitiva e confidiamo che riesca a dimostrare la sua innocenza". Sul mantenere il ruolo di consigliere comunale, "sia la Legge Severino che l’articolo 27 della Costituzione chiariscono che non vi è nessun caso di incompatibilità e non precludono nella maniera più assoluta la permanenza di Pacini in consiglio", sostiene Fd’I prima di passa al contrattacco: "Il Pd dice di voler difendere l’immagine della nostra città che si è sempre distinta per ‘laboriosità, serietà e correttezza’ ma dovrebbero prima ricordarsi che nella loro liste alle ultime amministrative, c’era una persona condannata in via definitiva per insolvenza fraudolenta. Noi abbiamo candidato persone con il casellario pulito, per cui non accettiamo lezioni dal Pd". Ma non basta: "Pur con le dovute differenze, il Pd ha candidato a sindaco Paolo Petrini rinviato a giudizio (poi assolto, ndr) perché accusato di spese personali con fondi dei contribuenti: non abbiamo mai voluto esporre la questione in campagna elettorale per una questione di garantismo. Ma ci domandiamo: se Petrini avesse vinto le elezioni e poi fosse risultato condannato, il Pd lo avrebbe fatto dimettere o lo avrebbe difeso?". Non si salva dal contrattacco di Fd’I neanche il Laboratorio Civico: "Il consigliere Gianvittorio Battilà parla di ‘incarico pubblico inopportuno’ dimenticandosi che tra le liste a suo sostegno compariva un candidato consigliere che ha riportato una condanna definitiva per commercio di prodotti falsificati".