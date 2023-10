"Pacini deve dimettersi". Pd duro dopo la condanna

di Marisa Colibazzi

"Francesco Pacini faccia un passo indietro e rassegni le dimissioni": è il Pd a rompere il silenzio assordante che ha accolto la notizia della condanna a otto mesi del consigliere comunale di Fd’I, Francesco Pacini (all’epoca dei fatti di CasaPound, partito col quale si era candidato sindaco nel 2018) in relazione a un episodio di aggressione accaduto cinque anni fa a Macerata. Pacini ha sempre respinto le accuse, negando la ricostruzione della Procura e la sentenza di primo grado può essere impugnata per cui la vicenda non può dirsi conclusa, ma per il Pd resta il ‘neo’ di una condanna inflitta a un consigliere comunale per cui "non si può tacere. Ciò che importa, non sono gli sviluppi legali della questione, quanto il fatto che un consigliere comunale che oggi siede sui banchi della maggioranza, a fronte di una sentenza di condanna, seppur di primo grado, possa o meno continuare a esercitare il suo ruolo all’interno dell’assise. E’ politicamente rilevante che la città non possa essere rappresentata nelle istituzioni da chi, secondo il giudice di primo grado, si è macchiato di una condotta violenta solo perché qualcun altro aveva un credo politico differente da quello dell’attuale consigliere comunale". Reazioni dalla maggioranza, dal sindaco allo stesso consigliere, non sono pervenute, preferendo rimandare ogni dichiarazione in merito. Le reazioni sono arrivate dalle forze di minoranza.

Per Bruno Maccarone (Fi) "il consigliere Pacini è una persona moderata, matura e responsabile. Lo sta dimostrando con fatti concreti. Poi, nella vita e soprattutto in giovane età, qualche scivolone può capitare a tutti".

"Auguro a Pacini di poter risultare innocente nei prossimi gradi di giudizio. Nel frattempo – commenta il consigliere (ex candidato sindaco), Paolo Petrini – nessuno può cavarsela con un’alzata di spalle. La responsabilità sua e del suo partito sta nell’espellere dalle istituzioni qualsiasi sospetto che queste possano essere contaminate da una cultura politica che fa della violenza il suo tratto originario e originale".

Per Gianvittorio Battilà (Laboratorio Civico) si tratta di una cosa "molto seria e siamo fiduciosi che Francesco (per come lo conosciamo) possa ben chiarire le circostanze e trovare conforto, in appello, nelle decisioni di una giustizia giusta. Ma, al tempo stesso, penso anche che questi accadimenti rendano l’incarico pubblico, come lui stesso converrà, probabilmente inopportuno".