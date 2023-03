Padre Bocci sarà venerabile Lo ha stabilito il Vaticano

A Sant’Elpidio a Mare, città che gli ha dato i natali nel 1885, alla memoria di padre Bocci (nato Giulio, si farà chiamare Giuseppe) gli hanno intitolato il piazzale antistante la chiesa dei Cappuccini, dopodiché la figura di questo frate cappuccino è stata pressoché dimenticata. Ma, la scorsa settimana, Papa Francesco ha autorizzato il cardinale Semeraro (prefetto del dicastero delle Cause dei Santi) alla promulgazione dei decreti riguardanti una prossima nuova Beata e cinque nuovi Venerabili. Tra questi figura, appunto, proprio Padre Bocci da Sant’Elpidio. Città che, ora, conta due Venerabili: oltre a Padre Bocci è già venerabile da diversi anni Marietta Gioia da Casette d’Ete. Mentre per quest’ultima, la frazione in cui è vissuta continua ad avere un fortissimo legame con la Venerabile, nel capoluogo cittadino la notizia del secondo Venerabile è passata praticamente sotto silenzio, eccezion fatta per Giovanni Martinelli (presidente Accademia Elpidiana di studi storici) che ha dato puntuale comunicazione di questo ulteriore passo verso la Beatificazione di Padre Bocci, "un frate che a Pesaro (dove è morto nel 1974 e l’anno prossimo ricorre il cinquantennale della sua scomparsa) onorano e gode di grande considerazione nella comunità – dice Martinelli – e un suo busto si trova anche a Loreto, nella sala del Pomarancio". m. c.