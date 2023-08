Padre e figlia offendono i militari dell’Arma: denunciati

A Sant’ Elpidio a Mare i carabinieri hanno portato a termine una serie di accertamenti culminati nella denuncia di due persone per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. I responsabili sono un uomo di 65 anni già noto alle forze dell’ordine e sua figlia, una giovane 25 enne. Durante un normale controllo alla circolazione stradale, svolto dai militari, nei confronti della ragazza , alla guida di un’auto i due entrambi hanno pronunciato frasi offensive e ingiuriose nei confronti dei militari dell’Arma. La Stazione di Sant’Elpidio a Mare ha prontamente informato la Procura competente, che procederà nei confronti dei due soggetti. Ma non è tutto.

Nei giorni scorsi, nel territorio della Compagnia di Fermo nel corso di n un’attività coordinata e svolta dai reparti dipendenti insieme a due unità cinofile del Comando Provinciale dei Carabinieri di Pesaro, i militari della Stazione di Porto Sant’Elpidio hanno denunciato all’autorità giudiziaria un 62enne, pregiudicato, per guida con patente revocata. Durante il controllo alla guida è emerso che il soggetto era sottoposto a misura di prevenzione personale dell’avviso orale e privo della patente di guida, revocata nel 2021.

Inoltre, durante la stessa operazione, sono state rinvenute due confezioni in cellophane contenenti sostanza stupefacente, di cui una di eroina, peso pari a 2 grammi, e una di hashish, peso pari a 12 grammi, presumibilmente destinate alla vendita al dettaglio.

Nella zona di Amandola, invece, i militari della locale Stazione dei Carabinieri hanno proceduto a una segnalazione amministrativa per uso personale di sostanza stupefacente nei confronti di un 40enne, trovato in possesso di una sigaretta artigianale contenente hashish. I Carabinieri, nell’ambito delle attività volte a contrastare le attività illecite in materia di stupefacenti, hanno poi segnalato alla competente autorità amministrativa un cittadino africano, 26enne, pregiudicato. Durante un controllo a piedi sul lungomare di Porto Sant’Elpidio, è stato trovato in possesso di una dose di sostanza stupefacente di tipo hashish detenuta per uso personale. La droga è stata sottoposta a sequestro. Durante il medesimo servizio, sono stati controllati complessivamente 3 bar, e 49 autovetture. L’autorità giudiziaria è stata informata dai reparti operanti, che proseguiranno nelle attività investigative.