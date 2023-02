Padre e figlio si ustionano in casa

Mattinata di paura in una frazione di Petritoli ieri. Padre e figlio infatti stavano spostando una stufa a bioetanolo situata nel loro appartamento, ma a causa dei movimenti, è fuoriuscito il liquido infiammabile e sono divampate le fiamme. Nel tentativo di spostare un divano che si era incendiato, i due sono rimasti ustionati.

Solo il seguente intervento dei vigili del fuoco di Fermo ha evitato il peggio. Il rogo si è sviluppato ieri mattina a Petritoli, nel centro storico della frazione di Moregnano.

Erano da poco passate le 11 quando il padrone di casa stava cercando di spostare la stufa in un’altra stanza. La fuoriuscita del bioetanolo in un istante ha fatta divampare le fiamme, che hanno attaccato un divano presente nell’abitazione. Il padrone di casa ha chiesto aiuto al figlio per cercare di portare fuori da casa il mobile ed evitare che l’incendio degenerasse.

Durante il tentativo di portare fuori il divano padre e figlio sono rimasti ustionati. Nel frattempo, sul luogo dell’incendio sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti a domare le fiamme e ad evitare che si propagassero pericolosamente anche nelle altre stnze e abitazioni adiacenti.

Sul posto, insieme con i carabinieri di Petritoli, anche i sanitari del 118 che, dopo le prime cure, hanno trasportato i due feriti al pronto soccorso di Fermo. Nessuno dei due corre pericolo di vita e, dopo gli esami specifici, le ustioni riportate sono risultate lievi.

I vigili del fuoco, dopo aver spento l’incendio e dopo aver effettuato un’ispezione, hanno dichiarato l’immobile parzialmente inagibile.

Fabio Castori