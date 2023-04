Pagamenti all’asilo nido Cambia il regolamento

Risolto l’arcano sulla necessità o meno di produrre un certificato medico per bambini dell’asilo nido che siano stati assenti per malattia e che devono essere riammessi: dopo aver chiesto lumi alla Regione e all’ex Asur, l’amministrazione ha deciso di mettere un punto fermo al dilemma, adeguandosi a quanto avviene negli altri asili nido e nelle scuole dell’infanzia e primaria: il rientro dell’alunno potrà avvenire senza alcun bisogno di certificato medico. A parte l’aver chiuso questa vicenda tanto controversa, l’amministrazione ha rivisto il regolamento per l’accesso e i pagamenti all’asilo nido.

"È stato modificato l’articolo che prevedeva, per i bambini provenienti da fuori Comune il pagamento della retta maggiorato del 10%. La modifica è stata approvata per due ordini di motivi: i residenti elpidiensi hanno la precedenza rispetto a chi proviene da fuori Comune e, quand’anche ci fossero posti disponibili, prevedere una maggiorazione della retta per gli esterni potrebbe limitarne l’accesso. Di qui la decisione di uniformare le quote sia per i residenti che per i non residenti" ha spiegato l’assessore ai servizi sociali, Roberto Greci. "Per le iscrizioni abbiamo cercato di agevolare le famiglie per cui nel momento in cui la domanda di accesso al nido viene presentata a giugno e il bimbo dovesse essere non ammesso, non c’è più necessità di ripresentare la domanda a febbraio, in quanto slitta la graduatoria. Graduatoria che, e questa è un’altra modifica, viene stilata in base all’impegno lavorativo dei genitori" ha chiarito ancora Greci.

Inoltre, "dopo oltre sei giorni continuativi di assenza, ingiustificata da parte dei genitori, scuola e uffici si attivano per capire cosa fosse accaduto prima di riammettere il bambino. Sull’assenza per malattia, come ufficio avevamo escluso la possibilità di un pagamento di metà della retta in assenza per malattia, anche perché molti pediatri non emettono più il certificato medico non essendo obbligatorio, per cui avevamo valutato in caso di assenza anche per malattia di far pagare la retta per intero. Dal confronto emerso in commissione consiliare con i consiglieri di minoranza, abbiamo valutato di modificare questa norma, prevedendo che in caso di assenza per malattia superiore a 15 giorni consecutivi, la famiglia, dietro presentazione di un certificato medico o una attestazione avrà diritto al pagamento della metà della retta".

Marisa Colibazzi