Pagano al bar con false banconote

Per ben due volte avevano pagato al bar con banconote false, ma alla fine erano stati smascherati dai carabinieri. Per questo motivo due giovani veregrensi, un 22enne e un 21enne, sono stati rinviati a giudizio per spendita di monete falsificate in concorso. Tutto era iniziato quando i militari dell’Arma di Montegranaro, dopo aver raccolto la segnalazione della titolare di un bar del posto che aveva ricevuto, in due distinte occasioni e da due diversi clienti sconosciuti, due banconote da 50 euro false, avevano avviato immediati accertamenti risalendo alle persone che le avevano spese. Le banconote erano state sequestrate e, attraverso un’indagine lampo supportata dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza, era stata accertata l’identità dei due "clienti". I due infatti che erano complici, a turno erano entrati nell’esercizio per effettuare una consumazione al chiaro fine di cambiare le banconote false e ottenere così il resto.