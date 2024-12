Pagella d'Oro 2023: celebrazione al Teatro dell’Aquila con focus sull'intelligenza artificiale

La migliore gioventù sarà questa mattina nel salotto buono della città di Fermo, il Teatro dell’Aquila, in occasione della 62esima edizione della Pagella d’Oro, ambìto riconoscimento organizzato dalla Carifermo Spa con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo.

I presidenti della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo Giorgio Girotti Pucci e della Carifermo Spa Alberto Palma daranno il benvenuto ai 108 studenti provenienti dalle scuole di 40 comuni delle province di Fermo, Ascoli, Macerata, Ancona e Teramo, dove la banca è presente con le sue filiali.

Sono stati invitati per consegnare il riconoscimento agli studenti, il sindaco del Comune di Fermo Paolo Calcinaro, il Prefetto di Fermo Edoardo D’Alascio, il Vescovo di Fermo Rocco Pennacchio, il presidente della Provincia di Fermo Michele Ortenzi e il Direttore Generale dell’ufficio scolastico regionale per le Marche Donatella D’Amico.

Un’occasione per salutare gli studenti migliori dei territori in cui si trovano filiali della banca e per cominciare a scommettere nel loro brillante futuro.

Nella prima parte della cerimonia Emanuele Frontoni, professore ordinario di Informatica all’Università di Macerata e co-director del Vision Robotics & artificial intelligence lab, terrà una lectio su intelligenza artificiale e creatività umana.

Frontoni svolge la sua attività di ricerca nel settore dell’intelligenza artificiale. Dal 2021 è stato inserito nella annuale lista ’World’s Top 2 per cento Scientists’ curata dalla Stanford University e dalla Elsevier che elenca il 2 per cento degli scienziati più citati al mondo, all’interno della categoria ’Artificial Intelligence & Image Processing’.

A lui il compito di raccontare che cosa la tecnologia sta realizzando, per supportare le insostituibili menti umane.

I premiati, segnalati dalle scuole come migliori ’per profitto, capacità ed impegno’, riceveranno una somma in denaro messa a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo ed alcune pubblicazioni.

Si segnala la doppia Pagella d’Oro a casa della famiglia Di Sabatino di Ascoli dove i fratelli Bianca e Giacomo ricevono entrambi il riconoscimento per le scuole secondarie di primo grado D’Azeglio e Cantalamessa.

Diversi anche gli studenti e le studentesse che hanno ricevuto la Pagella alle scuole medie e quest’anno confermano il risultato alle superiori.

Sui canali social facebook e instagram ’Carifermo Spa’ è possibile postare commenti sulla cerimonia.