"Palas, l’efficientamento era necessario"

L’assessore allo sport e vice sindaco, Fabio Senzacqua, ancora carico di soddisfazione per la notizia giunta alla vigilia di Natale che il Comune di Porto San Giorio ha ottenuto un contributo a fondo perduto di 700 mila euro dal bando "Sport e periferie 2023" per finanziare il progetto di sistemazione degli impianti termici del palazzetto dello sport, senza però scartare l’ipotesi più futuribile, anzi sollecitandola, di un finanziamento più importante anche per l’ampliamento del campo di gioco del PalaSavelli: "Giocare nel nostro palas – dice Senzacqua - era diventato impossibile per il freddo e con i riscaldamenti sempre spenti a causa dei prezzi stratosferici dell’energia. Basti dire che i termosifoni costano all’ora 200 euro se non di più. Quindi, una struttura praticamente impossibile da gestire". Erano anni che si parlava della sua riqualificazione, essendo il più importante impianto sportivo della provincia di Fermo. Il progetto finanziato con i 700 mila euro di cui sopra prevede: "L’efficientamento energetico con un impianto fotovoltaico sul tetto dello stesso palazzetto dello sport, cappotto esterno, pompa di calore e rifacimento degli infissi. .I lavori permetteranno di disporre di una struttura utilizzabile sempre per lo sport e per i più disparati interventi di natura cuturale. Solo 14 i Comuni in tutte le Marche, 3 nella Provincia di Fermo, sono riusciti ad ottenere il finanziamento. La partecipazione al Band "Sport e Periferie" riguardava anche l’ampliamento del campo di gioco del PalaSavelli.

"Certamente sì e non l’abbiamo abbandonato anche se i costi da 700.000 passano a circa un milione e mezzo. Per adesso è prioritaria l’esigenza di sistemare gli impianti termici. L’ampliamento riguarda il campo di gioco per portarlo alle misure 40X20 metri in modo da poterlo omologare allo svolgimento di gare nazionali e internazionali di calcio a 5 serie A". Questo non solo per renderne possibile l’utilizzo a squadre di Porto San Giorgio, ma anche per soddisfare la richiesta della federazione di calcio a 5 a cui piace molto il palazzetto sangiorgese per come è dimensionato e strutturato tanto da volervi tenere le gare di cartello del suo massimo campionato da trasmettere in diretta ShY tv. La chiosa del sindaco Valerio Vesprini indiscutibili i vantaggi che ne trarrebbe Porto San Giorgio sia dal punto di vista sportivo che turistico.

Silvio Sebastiani