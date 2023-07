Palasavelli a Porto San Giorgio: Nuova Concessione per una Stagione

Approvati dalla Giunta municipale gli indirizzi per procedere all’affidamento in concessione del palazzetto dello sport, la cui gestione scade il 6 settembre. Da qui la necessità di garantirne la continuità d’esercizio, essendo una struttura quotidianamente impegnata per lo svolgimento di allenamenti e competizioni sportive, oltreché di manifestazioni di vario genere, quali concerti ed eventi culturali. La nuova concessione avrà la durata di una stagione sportiva, con scadenza 30 giugno 2024 e la possibilità di ripetizione per un’ulteriore anno. Obblighi del concessionario: pagamento in favore del Comune del canone annuo il cui valore a base di gara è di 2mila euro più iva; apertura dell’impianto obbligatoria senza giorno di chiusura settimanale (7 giorni su 7), per almeno 8 ore continuative giornaliere e senza periodi di chiusura per ferie; custodia, sorveglianza, pulizia degli spazi interni e delle zone esterne attigue, manutenzione ordinaria dell’impianto e delle attrezzature sportive presenti; assunzione dei costi di gestione per utenze; utilizzo da parte dell’amministrazione comunale di massimo 30 giornate oltre ad un massimo di 100 ore (per anno solare), per la realizzazione di manifestazioni di carattere sportivo, turistico e culturale, concorsuale, e altro. Di competenza del concessionario: gli incassi delle tariffe di utilizzo; sfruttamento economico, mediante stipula di autonomo rapporto contrattuale, dell’insegna d’esercizio eo denominazione del palasport; proventi derivanti dalla gestione di tutti gli spazi pubblicitari interni ed esterni.