Palazzetto dello sport a Ponzano, firmato il contratto per la struttura

E’ stata firmato mercoledì il contratto fra la ditta ‘Inveni’ di Mattia Pennesi e il Comune di Pozano di Fermo, che realizzerà il nuovissimo e polifunzionale palazzetto dello sport di Capparuccia. E’ stato il sindaco Diego Mandolesi, al termine di un lunghissimo percorso costellato di difficoltà, ad annunciarlo nella sala consiliare di Ponzano di Fermo alla presenza delle autorità. Quella del palazzetto dello sport è stato veramente un procedimento difficile iniziato nel 2020, quando l’allora Amministrazione guidata dal sindaco Ezio Iacopini, presentò il progetto per la realizzazione di una palestra polifunzionale partecipando al bando ‘Sport e Periferie’, riuscendo ad essere ammesso a finanziamento per un valore di 1.250.000 euro. Ieri il percorso si è concluso con la firma del contratto nel frattempo a causa dell’aumento dei costi delle materie prime l’opera è arrivata a costare complessivamente 1.830.000 euro. Per la comunità è stata una grande festa a cui hanno partecipato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alessandro Morelli, la vice Prefetto Alessandra De Notaristefano Di Vastogirardi, in collegamento streaming l’onorevole Lucia Albano, il consigliere regionale Andrea Putzu, per i tecnici Lara Millevolte nel ruolo di Rup; il progettista ingegnere Michele Tarulli e in sala alcuni cittadini e amministratori del territorio. "Questo palazzetto è stato il frutto di una grande lavoro di squadra – racconta Diego Mandolesi – le istituzioni a partire dal Governo, ai tecnici del comune per arrivare alla ditta che ha aspettato pazientemente, tutti hanno svolto un ruolo determinate. Abbiamo impiegato 5 anni per far partire questo progetto che sarà un punto di riferimento per il territorio: per praticare sport, organizzare occasione di socialità e incontro". A turno tutti gli ospiti hanno espresso unanime soddisfazione per essere riusciti a far partire i lavori. "Il palazzetto di estende su una superficie di 1.400 metri quadrati – spiega Michele Tarulli – di cui il corpo principale sarà di 1.000 mq e ospiterà il campo polifunzionale per calcio a 5, basket, volley e tennis compresa una gradinata di 140 posti e sarà omologato per eventi agonistici. Uno spazio da 280 mq per servizi e spogliatoi, più due piccole palestre. Tutto lo stabile sarà classificato con classe energetica A3, ci sarà un riscaldamento a terra e impianto fotovoltaico da 25Kw". I lavori indicativamente saranno consegnati per l’estete 2026.

Alessio Carassai