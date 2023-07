Palazzetto dello sport, bando di gara per i lavori entro settembre

L’obiettivo che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Endrio Ubaldi si è data è chiaro: riuscire a pubblicare il bando di gara per l’appalto dei lavori di completamento del nuovo palazzetto dello sport entro settembre. Un termine che sembra raggiungibile dopo l’incontro che gli amministratori hanno avuto pochi giorni fa, a Roma, con architetti e ingegneri di Sport e Salute, presso il Ministero dello sport che, come noto, ha già stanziato 1,5 milioni di euro a favore di questa operazione (anche grazie all’allora viceministro Valentina Vezzali).

"Il confronto che abbiamo avuto con i tecnici sull’esatta redazione del progetto è stata l’occasione per una doverosa e utile interlocuzione, proprio alla luce del contributo assegnato a Montegranaro per il nuovo palas", si limita a commentare il sindaco Ubaldi, comunque fiducioso di riuscire a portare a compimento un’opera incompiuta da quasi 20 anni. Come si ricorderà, sullo scheletro che campeggia da anni nel complesso sportivo ‘La Croce’, era stata condotta una campagna di indagine propedeutica alla progettazione, che ha consentito di valutare le condizioni della struttura, appurando così che tutte le prove di carico hanno dato valori superiori a quelli del progetto e che il muro controterra e le fondazioni sono utilizzabili, per cui l’impegno di spesa previsto per completare l’impianto sportivo potrà subire una riduzione stimata in 800mila euro (questa la valutazione fatta qualche mese fa, sperando non debba essere ritoccata a causa del caro materiali edili). Nel portare avanti questa pratica e dotare finalmente la città di una alternativa alla ‘Bombonera’, l’amministrazione prevede di realizzare un palazzetto da 2mila posti, utilizzando oltre ai fondi ministeriali anche i 3milioni di euro che sono stati stanziati dalla Regione.

m. c.